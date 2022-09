“¿Discursos? … ¡ya no por favor!”

¡Con el ingreso presencial a las escuelas, está “lloviendo sobre mojado”! … ¡“y hasta graniza tupido y en despoblado”! Los padres de familia con niños en edad escolar buscan desesperados como enfrentar la crisis. El mundo se les vino encima. Recién salimos de una pandemia que a muchos les costó hasta el exiguo patrimonio. El trabajo remunerado escasea.

El costo de la vida escala cada día y el precio de los implementos escolares, por las nubes. En las listas, los profesores piden “hasta para su propia casa”. En el mercado de alimentos, frutas, verduras y cereales, carne, continuamente se encarecen. Sin que haya autoridad que detenga estos desmanes. En zapatos y ropa los precios son de asombro. Los de piel que antes costaban mil pesos ahora están de dos mil para arriba. Una camisa, mejor ni preguntamos. “Chafas” las hay, pero no duran. El peregrinar de los progenitores para surtir la escuela se ha vuelto un drama. El comercio no educativo se cayó, porque aquel lo absorbe todo. Se deambula en la esperanza de mejores precios. Pero si se quiere el porvenir de los hijos se debe hacer hasta lo imposible, hipotecando hasta la “camisa”. En los empeños, los propietarios están “engordando” y para el gasto se acude al “tarjetazo” bancario, pero a la postre traerá el excesivo endeudamiento. Los banqueros no perdonan. El “pater familias” está en apuros ¡auxilio! … ¡que alguien tire el salvavidas!…Se entiende ahora, por qué la joven generación le huye al matrimonio. Se conforman con “ejercer sin título de farmacia”. La muchacha en su propio domicilio y él en el suyo y solo se encuentran, para la humana satisfacción de pareja, ya que de momento no pueden formar un hogar. Pero que hacer en esta angustiosa realidad, complicada al extremo por la inflación tan espantosa que estamos padeciendo. ¡El golpe de gracia lo da la autoridad educativa! ¡sí!, … porque en su discurso demagógico nos espeta que “se prohibieron las cuotas e inscripciones”, “que habrá un solo uniforme”, “solamente el de deportes”. Cuestiones falsas por demás, ya que directores y su sequito de profesores, se “amafian” con los confeccionistas de uniformes y “sociedad de padres de familia”. Todos engordan sus carteras. La clave son los escudos, bordados de forma especial y si no se compra con quien indican, se sufrirán las consecuencias. ¡No nos hagamos! La mafia de comerciantes, sociedades de padres, directivos y profesores son maquinaria bien aceitada para el “trinquete” y el enriquecimiento de unos cuantos, que el viejo sistema prohijó y ahora se volvió costumbre. Los directores sienten la escuela como de su propiedad. Y si se comparte el “chanchullo” todos contentos, cooperantes y callados. En las afueras de la escuela los distribuidores de uniformes son “tiburones” que “pescan” “ofrecen” “comercian”. Una cosa es el discurso de la autoridad educativa y otra lo que en cada institución sucede y cada padre de familia sufre. Cabe preguntarnos ¿hasta cuándo viviremos una convivencia social de reglas claras? ¿A poco para ser político necesariamente se debe ser mendaz? Porque en Chiautempan “don Tavo” prometió el discurso moralista y de honestidad de Morena, pero entre él y su hijo están desbordando los caudales familiares.

¡La puntilla de todo esto, está a cargo de salubridad! Han pregonado que, para bien de la salud pública se prohibió la comida chatarra en las escuelas. Pero esa abunda a la salida de clases y no se mira quien ponga fin a esos abusos. ¡Ni modo! el padre de familia está en las garras de la especulación y de las mafias. Desprotegido de la autoridad que solo le regala discursos. Y mire Usted, ¡el colmo de todo esto! La joven población de México está produciendo mil embarazos de menores cada día. Las razones socioculturales están por explicarse, pero próximamente habrá más hijos, tal vez abandonados, quizás expuestos a la criminalidad, o sin educación, que incrementen el malestar social que ya sufrimos. Por favor, ya no queremos más discursos, sino que la autoridad haga algo efectivo para aliviar la situación que ahora viven los padres de familia.