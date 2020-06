El compromiso del presidente con Tlaxcala y con México

Estimados tlaxcaltecas, los saluda su amigo, Joel Molina Ramírez

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó nuestro estado. La situación de la emergencia sanitaria no permitió que se realizaran actos públicos, por lo que, en esta ocasión, no pudo tener contacto directo con la gente. Sin embargo, eso no fue impedimento para expresar su sentir por un pueblo tan querido para él, como es el de Tlaxcala.

Durante la supervisión del paso vehicular Ocotoxco, en Yauhquemehcan, donde el Gobierno federal ha invertido más de 200 millones de pesos, el presidente de México dijo lo siguiente: "Siempre recuerdo la frase de José Martí, que dice que amor con amor se paga. El pueblo de Tlaxcala es un pueblo muy generoso, un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo ejemplar, y por eso estamos aquí y vamos a seguir visitando los pueblos de Tlaxcala. Me gustaría recorrer de nuevo los 60 municipios de Tlaxcala. Tengo la dicha de conocerlos todos. Ahora ya es distinto, porque tengo que viajar por todo el país para visitar lo más que se pueda de los pueblos de México".

Estas palabras del presidente López Obrador expresan el reconocimiento y la gratitud hacia un estado que siempre ha estado con él. En las elecciones presidenciales de 2018, por ejemplo, Tlaxcala fue el segundo estado que más votó por él, y algunas encuestas recientes estiman que es el segundo estado en el que su gestión tiene mayor aprobación ciudadana.

Por eso, recibimos con gusto su compromiso de invertir este año 500 millones de pesos en obras de mejoramiento urbano y de construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda, en beneficio de la población con más carencias de los municipios de nuestra entidad, así como la disposición de su gobierno de seguir apoyando a Tlaxcala en materia de salud y seguridad, para hacer frente a la pandemia.

Y vale la pena destacar también la posición de su gobierno frente a los señalamientos de corrupción y riesgos de fraude electoral que empiezan a surgir por motivo del próximo proceso electoral. En Panotla, donde encabezó su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador fue claro al expresar que no permitirá que funcionarios federales se involucren en actividades constitutivas de delito electoral, y que estará pendiente de que las autoridades estatales garanticen elecciones limpias y libres.

Esto es muy importante, porque el principal propósito del gobierno de la Cuarta Transformación es limpiar al país de corrupción, y ante la tentación de prácticas de compra de voto, acarreo o reparto de dádivas, no solo de parte de autoridades locales, sino también de servidores públicos federales, advierte desde ahora que sí habrá consecuencias.

El fraude electoral ya es delito grave, y si se demuestra que se está utilizando dinero público, o que están interviniendo funcionarios en las elecciones, los responsables serán castigados. El Ejecutivo federal está obligado a denunciar esta práctica, y con autoridad lo hará, porque así lo exige el pueblo de México, y porque la transformación del país implica procurar el recto proceder de todos para garantizar democracia.

Estimados tlaxcaltecas: el presidente López Obrador permanece cerca de los tlaxcaltecas, y sus compromisos contribuyen a que el estado salga adelante. Él tiene muy claras las carencias y necesidades del estado, y seguramente lo veremos de nuevo en septiembre, cuando se inaugure el paso vehicular Ocotoxco, con buenas noticias para el pueblo de Tlaxcala.

Por ahora, resulta relevante su advertencia a quienes decidan vulnerar la voluntad de los ciudadanos: la Presidencia de la República no va a permitir que el dinero del presupuesto federal se destine a favorecer algún partido o candidato, y estará pendiente de que se garanticen elecciones limpias y libres, sin presencia de dinero sucio o trampas en las elecciones, postura que respaldamos como parte de la lucha que estamos emprendiendo contra la corrupción en México.

Aprovecho esta ocasión para felicitar a los padres de familia con motivo de su día. No hay riqueza más grande que tener un buen padre; que sus lecciones y ejemplo guíen siempre nuestra vida.

Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.