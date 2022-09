El destino de la educación en México

Dice la declaración Universal de los Derechos Humanos, que: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz." Bajo este contexto es prudente cuestionarnos ¿Hacia dónde va la educación en México?.

El recién nombramiento de la secretaria de Educación Pública, aunado al bajo desempeño de quien solo utilizó a la institución con fines de promoción personal, para la contienda del Estado de México, ha puesto en la mira nuevamente a una de las secretarías con mayor relevancia para cualquier país.

Otra vez fuimos testigos de que puede más la obediencia y sumisión, la lealtad y el compromiso político, que el talento para desempeñar cargos de suma importancia para las generaciones de niños y jóvenes en México.

La implementación de un nuevo modelo educativo, con una carga ideológica y política enfocada en la llamada cuarta transformación, enciende los focos de alarma frente a la improvisación en la construcción de dicho modelo.

Como dio cuenta el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el intento de implementar de manera precipitada un modelo educativo sin un diagnóstico certero, traerá como consecuencia problemas estructurales en el sistema educativo en México.

La Cuarta Transformación nos ha acostumbrado al consumo de políticas chatarra nocivas para el país, lamentablemente la implementación del modelo educativo de López Obrador no es la excepción.

La educación a nivel internacional presenta diversos retos, muchos de ellos derivados de la pandemia, como la deserción escolar, problemas emocionales y de aprendizaje. El Gobierno Mexicano debería estar enfocado en generar un diagnóstico de estas problemáticas en el país, para posteriormente establecer una estrategia que encamine a los niños, jóvenes y docentes a retomar el rumbo.

Hoy no tenemos claridad ni siquiera de cuáles serán esas escuelas piloto que implementarán el modelo a partir de este ciclo escolar. Como era de esperarse, los maestros tampoco fueron tomados en cuenta, pese a que serán ellos quienes habrán de implementar el nuevo modelo en las instituciones.

Estamos frente a otra gran ocurrencia, que según diversos análisis, agravará los problemas de la educación en nuestro país, con el único propósito de que la 4T ponga su sello personal en un modelo educativo improvisado en detrimento de la niñez y juventud mexicanas.

4to Informe de Resultados

Esta semana he presentado mi cuarto informe de resultados como Senadora por Tlaxcala, con un total de 120 planteamientos en favor de los mexicanos.

Desde la máxima tribuna del país he defendido a nuestras instituciones, he propuesto la aplicación de incentivos fiscales para mejorar la economía de las familias y planteado diversas propuestas que no han sido avaladas por la mayoría parlamentaria, a la que los ciudadanos le cobrarán factura en 2024.

Reitero mi compromiso con los tlaxcaltecas, para seguir representándolos con ética y responsabilidad.

Agradezco el favor de su lectura.