El día que me mataron

El 18 de febrero, solo cuatro días después que ensalzábamos el amor y la amistad, que nos deseábamos ser amados y apapachados, que todo era rosa y dulzura para tantos millones de personas, leí un hilo desgarrador en twitter de la cuenta @GalvisMarvinE; el relato pone voz en cada línea al último día de vida de una mujer asesinada por uno varios desconocidos. Un taxista le arrancó la vida con tortura o fue literalmente quien la condujo a las garras de uno o mas depredadores sin alma.

La reseña describe con detalle una carga de dolor, impotencia, desesperación, terror de lo que ella debió sufrir en esas últimas horas que, se siente dentro, que conmueve en lo profundo por el grado de sufrimiento que debió soportar, te imaginas esos minutos u horas en que su cuerpo fue mancillado, tratado como un objeto despreciable, roto su hilo de vida por el único y maldito hecho de que uno o varios hombres decidieron que ser mujer equivale a ser nada, a ser menos que nada, a no ser siquiera.

-Ya voy a la casa, escribí. Subí al taxi. Revisé las placas. La cara del conductor coincidía con la de la aplicación. No me saludó, sentí un escalofrío pero lo dejé pasar. Estaba cansada, quería llegar a casa. Comencé a desconocer el camino.

-Hemos encontrado algunas prendas en un terreno baldío. Coinciden con las de su esposa".

-Mi madre pega un grito. Mi pelo, enredado en un matorral señala el lugar del encuentro. Mi cara, mutilada. Mis brazos, cortados. Mis piernas, mordidas sin un pedazo de piel. Mis pies, desaparecieron. Mi sexo, destrozado. "Es ella". Mi padre se ahoga en llanto. "Está destrozada". Mi hermano llora. "Estaba en una bolsa" Mi esposo golpea una pared. Mis piernas ya no corren. Mis ojos no se reflejan en el espejo. Mis pies no se apoyan en el suelo. Y a mi esposo, le entregan mis pedazos. Les piden que no griten, que no lloren, que ya se ha hablado mucho de feminicidios, que no quemen todo. Pero lo queman todo. Yo hubiera quemado todo.

“Que ya se ha hablado mucho de feminicidios”, dice el hilo. Pues no, no será suficiente hablar, visibilizar esta pandemia social mientras en nuestra dolida patria a diario 10 mujeres sigan siendo asesinadas, torturadas, tratadas sus vidas y sus cuerpos como propiedad que merece ser lacerada y sacrificada, mientras sigan creciendo generaciones de hombres que creen, piensan y en consecuencia actúan como si las mujeres les pertenecieran, mientras los hombres sigan entendiéndose con derecho a controlar y manipular a las mujeres en y de sus vidas, mientras abogados y jueces se sigan haciendo cómplices con hombres que no pagan pensión, ejercen violencia económica, psicológica y física contra las mujeres, mientras en telenovelas, canciones, películas, series y anuncios se siga reforzando la cuasi inquebrantable dogma de que las mujeres somos valiosas solo en función de que exista a quien cuidar y servir, mientras a nadie le provoque siquiera levantar las cejas cuando su padre, hermano, cuñado, marido, novio, se expresen revictimizando mujeres cuando son violadas y violentadas cotidianamente con comentarios como: ¿pues qué llevaba puesto? ¿Qué hacía fuera de su casa? Es muy bonita para andar sola, algo habrá hecho, por algo será, etc. Al voltear la cara por no enfrentar a los hombres de nuestras vidas, le damos también la espalda a las víctimas y nos hacemos cómplices del machismo que busca justificar manipuladores, golpeadores, violadores y asesinos. Ellos, los violentos, viven entre nosotras.

El feminicidio no es “solo” un homicidio más. Está enraizado en la desigualdad, en el menosprecio de la sociedad a la vida de las mujeres, en el ensalzamiento de las capacidades, inteligencia,voz y vida misma de los hombres solo por el hecho de haber nacido varones, como si las personas fuésemos de segunda o de primera por nuestros genitales, preferencias sexuales, edad, oficio o color de piel. Miserables aquellos que piensan que la raza humana puede categorizarse, malditos los psicópatas que por puro placer infligen dolor y sufrimiento en otro ser humano, ruines e inhumanos quienes en el cuerpo de una mujer, niña o niño ven una presa y no un ser.

¡Qué soledad! ¡Cuanto dolor! ¡Qué desesperación! Muchos peligros hay en nuestra violentísima sociedad para cualquiera que se exponga a la calle, a transporte y lugares públicos, pero a diferencia de los hombres que temen ser golpeados y asaltados, las mujeres constantemente vivimos con el terror de violadas, torturadas y asesinadas.¿Cuándo? ¿Cuándo las autoridades se tomarán en serio, con la gravedad debida la desaparición y asesinato de las mujeres? Desde 2015 que se lleva cuenta en México, se ha incrementado en 73% el número de muertes violentas de mujeres; nos faltan 23,143 y para tristeza común, siguen sumando.

No sé tu nombre hermana, pero el día que te mataron, murió contigo y con tantas más como tú, mucha de la esperanza que nos queda en el Estado mexicano, la sociedad y en la humanidad misma.