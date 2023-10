“Si, ya lo conozco, él es acosador, pero sexual, ¿eh? Ya le di la oportunidad yo. A ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo. Él quiere estar donde mismo porque ahí es donde acosa, pero no puede estar él donde hay mujeres, no, porque ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres. Yo le ofrecí cambiarlo a un lado donde haya puros machos como él para que no tenga ningún problema; es más ahí en mi despacho yo estoy solo, no hay hombres ni mujeres”. Esa fue completa la respuesta de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, al cuestionamiento de la prensa respecto a un colaborador de su gobierno acusado por acoso sexual que además estaba adscrito al ¡Centro de Justicia para las Mujeres! ¡plop! me desmayo como Condorito.

Todos los días las mujeres hablamos, exigimos, levantamos la voz, legislamos, reglamentamos, tipificamos violencia de género, esa que se sufre solo por ser mujer y estos señores siguen sin escuchar. Tú, querido lector, lectora, espero me disculpes, pero estoy tan indignada y “encaboronada” diría el gran Catón, que no puedo sino pensar que este señor y todos los que piensan como él padecen de sordera testicular. Sí oyen, sí entienden, pero no les da la gana por sus testículos escuchar ni acatar la ley, ni respetar y proteger a las víctimas y ¡no a los victimarios!

Y luego preguntan por qué el “insistencialismo” de la urgencia de romper el pacto patriarcal. Eso que hizo y declaró el gobernador es exactamente lo que perpetúa la creencia de tantos hombres de que pueden apropiarse de los cuerpos femeninos con toda impunidad pues siempre habrá un “macho como ellos” que los proteja.

La Ley 3 de 3, recientemente incluida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice claramente que no puede ser parte del sector público ya por elección o designación, ser humano alguno que sea agresor sexual, ejerza violencia doméstica o sea deudor de pensión alimentaria. Está en la Carta Magna, esa que el gobernador de Sinaloa juró cumplir y hacer cumplir, así como las leyes que de ella emanan. Pues no, al gobernador le dio sordera testicular y no se entera que existe ese mandato constitucional.

Ahora, ¿dónde están las voces oficiales? ¿por qué no se sanciona su conducta? ¡Ah! justo porque hay otros hombres y desafortunadamente, muchas mujeres que, por intereses personales, amistad o sabrá Dios por qué callan y con ello, otorgan. La impunidad prevalece y con ella, las diez mujeres asesinadas a diario y las miles acosadas cada minuto.

Las mujeres que trabajan en el gobierno de Sinaloa ahora saben que hay lugares de puros machos a los que ellas no tienen acceso solo por ser mujeres. ¿Pues no que a las mujeres hay que darles los espacios por capacidad y no por cuota? ¿y a ellos? Queda claro que solo les basta mantener el pacto con el patriarca, no importa la capacidad, ni siquiera la legalidad. Se puede ser un acosador, y seguir ocupando un espacio pagado con los impuestos de las y los contribuyentes, porque hay muchas mujeres que pagamos impuestos, y definitivamente no para que contraten transgresores de la Ley.

¿Qué le debe el gobernador Rocha a ese personaje que delinque y violenta abiertamente? ¿qué tan poco valor les dan el gobernador y su camarilla a las mujeres sinaloenses? ¿esos son los buenos padres, buenos esposos, buenos hermanos? ¡No! Esos son los mismos que le dicen “vieja culera” a una aspirante a rectora de la UNAM, los que ponen mamparas en las manifestaciones para que las ”reinitas” escriban sus molestias en lugar de rayar Palacio de Gobierno, quienes disuelven las marchas a manguerazos desde las tanquetas, quienes toquetean subordinadas y exigen favores sexuales para contratar o mantener en el empleo, esos, los patriarcas con sus pactos inconfesables con su caterva, son parte de quienes guían los destinos de la patria y mantienen la violencia de género a tope.

Así pues, mientras los grupos en el poder no prevengan, atiendan, condenen y sancionen la violencia contra las mujeres, mientras se sigan normalizando esas prácticas, seguiremos saliendo con miedo a la calle pues si un gobernador solapa y protege a victimarios, ¿con qué estatura moral pueden sancionar a conductores o pasajeros de transporte público que acosan mujeres y niñas? ¿o a policías, burócratas, empresarios, etcétera?

El gobernador Rocha debe una disculpa pública a las sinaloenses y a las mexicanas; y, además de sancionar al acosador, aplicarle el peso de la Ley que él mismo juró obedecer y enviar un mensaje claro y firme -ese que enviamos a diario las mujeres- a todos quienes participan de su gobierno: ningún violentador en el poder, así sea gobernador.

