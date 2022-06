El Espectador | Casos con avisos de intención activos contra el Gobierno de México

En julio del 2020, Fabio Massimo Covarrubias Piffer mandó una carta a El Sol de México, en la que aclara que ni él ni el empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego tenían participación alguna en Espiritu Santo Holdings ni en el arbitraje de inversión promovido unilateralmente por sus antiguos socio es en contra del Estado mexicano. Y desconocía la carta enviada a la Secretaría de Economía que reveló este diario, esa que dice que Fabio Massimo, director y representante de las tres sociedades Libero Partners, EST y Libre Holding, firma y entrega la notificación de intención para someter a arbitraje una reclamación conforme al Capítulo II del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Como informó este diario, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México les otorgó la concesión para la sustitución, instalación y mantenimiento de 138 mil taxímetros, y para operar una app tipo Uber, pero con el cambio de gobierno, con la llegada de Claudia Sheinbaum, ese permiso se canceló.

En ese momento, quedó aclarado que Massimo Covarrubias no quería pelear con el Gobierno de México, al menos fue lo que informó en su momento.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes del Gobierno de México, el asunto Libero Partners LP y el señor Fabio M. Covarrubias Piffer está en una lista de casos con avisos de intención activos, confrme al TLCAN y TMEC, y acuerdos sobre inversión. Pero no es el único y seguramente si le preguntan a los otros involucrados también dirán que no tienen problemas con el poder en este país, ni quieren entablar un pleito.

Otro de los asuntos en la lista, que supuestamente ya arregló personalmente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es el de Talos. Pero también figuran los casos Margarita Jenkins et. al.; Gulf Investments & Services Ltd.; AMERRA Capital Management LLC y otros; Doups Holdings LLC; Sepadeve International LLC; Gonzalo Mora Velarde; Libero y otros; Primero Mining Corp.; Dal Tile Corporation y DAl Tile Internacional; Jinlong Dongli Minera Internacional; Tralie International Finance BV; CMSA BV, y Coeur Mining Inc.

Los casos activos en curso, en la lista que circula entre los abogados que visitan Palacio Nacional, son el de First Majestic Silver Corp.; Finley Resources Inc. y otros; Terence Highlands; Lion Mexico Consolidated LP; Shanara Maritime International SA y Marfield Ltd. Inc; B-Mex LLC y otros; Tele Fácil México; Carlos Sastre; Eutelsat; Legacy Vulcan y Calizas Industriales del Carmen; Oro Negro; Pacc Offshore Services Holding; Vento Motorcycles; Odyssey y Espiritu Santo Holdings.

El exdueño de Fertinal aclaró en su momento: “Hago de su conocimiento que yo no he emprendido arbitraje de inversión alguno en contra del Gobierno de la Ciudad de México ni, como su pieza lo presume, tampoco contra el Estado mexicano”. Por lo pronto, al interior del Gobierno de López Obrador, todavía figura en una lista como caso con aviso de intención activo.