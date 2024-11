El Espectador / Claudia Sheinbaum será recordada por matar al INAI

Llega a la redacción de El Sol de México la noticia de que Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dice que no es posible salvar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales (INAI). De inmediato, pienso en ese sexenio de Vicente Fox, cuando comenzaron a explicarnos que a través del IFAI (así se llamaba) podíamos acceder como reporteros a información que debían hacer pública los políticos. Los voceros estaban furiosos, ya no eran consultados para que no dijeran nada.

En esos años, junto con mis amigos, solicitamos mucha información. Una vez, incluso, con Rodolfo Montes, en ese entonces éramos reporteros de El Universal, de larevista, que dirigía Ignacio Rodríguez Reyna, pedimos todos los archivos de las empresas que pidieron a la Secretaría de Gobernación permisos para instalar casinos en México. Nos la dieron de inmediato y fuimos a recoger el archivo. Era tan grande que cuando llegamos a la oficina que tenían sobre Reforma, tuvimos que pedir unas sillas para arrastrar todas las miles de cuartillas hacia la redacción de Bucareli. Miles y miles de hojas. Kilos y kilos de información que no nos quisieron publicar en ese entonces, por los involucrados en los documentos y temores de demandas, y que en algún momento iba a terminar como libro. La información era explosiva. Rodolfo ya no me contó en qué quedó el asunto. Su libro.

Los ejercicios también se hacían con delegaciones e instituciones de la Ciudad de México. Horas y horas nos sentábamos en las oficinas de delegados o funcionarios, para decirles con una carta en la mano que íbamos por información. Después de horas, regaños y malas caras, salíamos con notas que hacían ruido por la novedad de lo que se conseguía. Y muchas veces, las más, salíamos con las manos vacías y horas perdidas de burocracia y maltrato.

Hoy, noviembre del 2024, llega a mí la noticia de que el INAI desaparece. Pero en serio. Puede ser la siguiente semana. Dice Monreal que la desaparición de siete órganos autónomos se discutirá la próxima semana en San Lázaro. “Al concluir su reunión con cuatro comisionados del INAI, incluido el presidente del Instituto, Adrián Alcalá, en las instalaciones de la Cámara, Ricardo Monreal dijo que los comisionados le plantearon sus inquietudes, principalmente la incertidumbre laboral de 816 trabajadores del Instituto”, dice El Sol de México. Sobre el rescate del INAI, el de Zacatecas dijo: “No creo que eso sea posible”.

Difícil de creer con los años que el INAI desaparece con un supuesto gobierno de avanzada que piensa en el pueblo, cuando lo dejó existir y crecer un gobierno de Fox que supuestamente por ser del PAN es malo para las masas. Es un golpe fuerte a la transparencia y rendición de cuentas.

EL NEGOCIO DE LA TRANSPARENCIA

Nos cuentan que Isabel Miranda de Wallace fue hospitalizada recientemente por complicaciones de salud, pero ya fue dada de alta. Según estas mismas fuentes, la activista está molesta por las acusaciones de José Luis Moyá Moyá, quien presuntamente, a través de un empresario cercano a él, la habría señalado como autora intelectual de la denuncia anónima que lo llevó a su detención en octubre.

Moyá, actualmente en prisión preventiva en el Reclusorio Sur, acusado de su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por años se presentó como asesor en temas de transparencia y combate a la corrupción, así, se acercó supuestamente a empresarios, periodistas y personajes políticamente relevantes para ofrecerles sus servicios.

Sus cuentas ya fueron congeladas por orden de un juez, por lo que independientemente de quién haya hecho la denuncia, en los próximos meses se conocerá si efectivamente pudo o no comprobar la legalidad de cada una de las transacciones que realizó.