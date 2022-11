El Espectador | El traidor de Juan Villoro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está muy enojado con el escritor Juan Villoro, quien lo único que hizo fue decir en entrevista con el semanario Proceso que el tabasqueño no acepta críticas.

“Hay un problema del gobierno: no ha entendido la utilidad social de la crítica y considera como traición o un acto de oposición frontal cualquier cuestionamiento de algo que no está bien, ignorando que muchas veces la crítica no se hace para destruir un proyecto, sino para perfeccionarlo”, lamentó uno de los mejores cronistas de la actualidad en Bogotá, donde le entregaron el premio a la Excelencia de la Fundación Gabo. El texto dice que el “lopezobradorista tempranero” hace un recuento de su alejamiento del Presidente. Y el nudo del asunto es el que vuelve a enredar el político a puro golpe de saliva.

“Un buen escritor como Juan Villoro acaba de declarar que él estuvo a punto de estar con nosotros en el 2006, pero que no le gustó lo del plantón y se retiró”, dijo López Obrador durante su conferencia mañanera del lunes 31 de octubre del 2022. “Bueno, pero todavía este señor, les digo que desde hace muchos años Monsi ya me había dicho de cómo era, pero Juan Villoro, el hijo del maestro Villoro, uno de los mayores filósofos, él mismo buen escritor, pero por su indefinición, como son intelectuales, acomodaticios, dice… Bueno, primero aprobó el aeropuerto de Texcoco, y se alejó por completo porque él es independiente, es intelectual puro, pero ahora ayer diciendo que la 4T es militarización, es narcotráfico y es apoyo a los ricos. No se midió. Le van a seguir dando trabajo en los medios del conservadurismo, lo van a seguir invitando en las universidades de derecha. Pero ¿por qué esa deshonestidad intelectual? Lamentable”.

Ayer, el mandatario volvió a hablar del autor del cuento Los Culpables y de la novela La tierra de la gran promesa, como que seguía inquieto con la entrevista de Proceso, por aquello de que nunca se enoja:

“No, mira, lo que pasa con Juan Villoro es que lo considero un escritor, un hombre inteligente, pero acomodaticio, interesado en no comprometerse, no confrontarse con la oligarquía, con el poder. Entonces, simulan ser independientes, autónomos, no tener partido, y al final terminan ayudándole a los oligarcas, terminan cuestionando a los que buscamos una transformación de verdad y defendiendo el statu quo”.

El Presidente de México declaró que el maestro Villoro es muy gelatinoso, le falta más contextura, aplomo.

Y durante su soliloquio, mostró muy poca memoria el mandatario:

“Lo que más molesta es toda esta simulación. Y hasta donde llegan es al cuestionamiento, ni siquiera equilibrado, porque estaría bien que cuestionaran a fondo, por ejemplo, a nuestro gobierno, pero que hicieran la investigación de fondo de Zedillo, de Salinas, de Calderón, de Fox, de quienes saquearon al país. No, no se meten, y si se metieran es sólo a administrar el escándalo, vivir del escándalo, vivir del dolor, hasta ahí”.

Coincidentemente, ayer La Jornada publicó una entrevista con el escritor a propósito de la celebración del centenario del natalicio de su padre, Luis Villoro. “A tus compañeros de ruta y de causa, cuando los criticas, no lo haces para decir que lo que ellos hacen no sirve, no lo haces para desautorizados; al contrario, lo haces para mejorar esa causa, para que los errores que se han cometido no se repitan y esa lucha prosiga”, registra la reportera en uno de los últimos párrafos.

Pero López Obrador considera traición cualquier cuestionamiento.