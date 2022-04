El Espectador | Exfuncionarios del ISSSTE son investigados por fraude

Por presuntamente beneficiar a la empresa Selecciones Médicas del Centro, perteneciente al Grupo Fármacos Especializados, ocho exfuncionarios del ISSSTE fueron acusados ante un juez federal, por la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con información en poder de este reportero, el daño económico a la institución es de hasta 831 millones de pesos, debido a un mal manejo de varios funcionarios en relación a un “Fondo de reservas para la salud”.

Los funcionarios acusados son José Febo Trujeque Ramírez, exdirector jurídico del ISSSTE; Marx Yazale Ortíz Correra, que se desempeñó en la referida subdirección; Irma Merlos Merlos, quien hasta abril del 2020 fue subdirectora de Programación y Presupuesto del ISSSTE; y Sandy Toledo Sánchez, coordinadora de administración de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales, entre otros.

En la investigación, la FGR señaló que los implicados presuntamente fueron omisos, no tuvieron comunicación con sus superiores, no verificaron y no atendieron normas y protocolos, lo que provocó que el ISSSTE, perdiera un juicio mercantil y pagara en dos ocasiones a la empresa Selecciones Médicas del Centro por la adquisición de marcapasos y materiales de curación, lo que calificó como un “pago ilegal”. Los actos de corrupción se habrían llevado a cabo entre 2019 y 2020 en la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda, como director General del ISSSTE, y quien renunció al cargo el pasado 30 de noviembre para ocupar la dirección de Nacional Financiera.

En noviembre de 2018, la empresa Selecciones Médicas del Centro inició una demanda mercantil contra el ISSSTE, por un adeudo de poco más de mil 182 millones de pesos, por la compra de mascarillas y diversos materiales médicos pactados en la contratación original. Posteriormente, en junio de 2019, el juez a cargo del procedimiento mercantil determinó que sí era procedente realizar un pago por 831 millones.

Sin embargo, entre enero y diciembre de ese mismo año, funcionarios emitieron 760 facturas como pagos, equivalentes a una cifra superior de más de 790 millones de pesos, hecho que no se reportó.

Asimismo, en 2020 dicha empresa recibió un pago del ISSSTE por más de 831 millones de pesos, lo cual fue detectado por el Órgano Interno de Control, quien interpuso una denuncia ante el Ministerio Público federal. El caso lo atrajo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR.

Los otros implicados en la carpeta de investigación son Daniel Álvarez Santillán, litigante que llevó el referido procedimiento civil; Juan Manuel Estañol, subdirector de lo contencioso; Sebastián López Herrera, quien se desempeñaba como jefe de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración y Finanzas; y Juan Carlos Larrieu Creel, quien ocupó el puesto de subdirector de Infraestructura de la Dirección de Administración del ISSSTE entre enero de 2016 y noviembre de 2018.

Todos los acusados son o fueron funcionarios de alto y mediano nivel del ISSSTE en la actual administración de la 4T. Por otra parte, Larrieu Creel es primo hermano del empresario chihuahuense Ricardo Creel, y se presume que sus empresas también son investigadas por la FGR.

Asimismo, existen al menos cuatro carpetas más de investigación en contra de José Reyes Baeza Terrazas, director del ISSSTE en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuya indagatoria es por la desaparición de más de 200 millones de pesos que estaban destinados al pago de vales de despensa para trabajadores del instituto.