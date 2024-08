El Espectador / Las prioridades de Marcelo

Dicen quienes lo conocen que dos son los temas que más ocupan y preocupan a Marcelo Ebrard de cara a su llegada a la secretaría de Economía en octubre próximo. El primero es diseñar una estrategia para conducir con éxito a México en la revisión al T-MEC, que está prevista para 2026, pero cuyo proceso empieza desde 2025.

Ebrard ha recibido de la presidenta Claudia Sheinbaum la encomienda de sacar adelante esta revisión, dado que del T-MEC dependen millones de empleos en México y que el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá es vital para los planes de atraer nearshoring y detonar el crecimiento en México. La posibilidad de una victoria de Donald Trump en las elecciones de octubre próximo, y en general una creciente retórica proteccionista en Estados Unidos, han aumentado la dificultad de este reto.

La segunda es asegurar que existan las condiciones necesarias para las llegadas de grandes inversiones extranjeras a México desde los primeros meses y años de la administración Sheinbaum. El ex canciller considera que el nearshoring y el bono demográfico de nuestro país representan condiciones inigualables para lograr tasas de crecimiento no vistas en México durante décadas.

Desde que la doctora Sheinbaum lo designó como su secretario de Economía, Marcelo ha sostenido varias reuniones con la actual titular de la dependencia y futura secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, tanto uno a uno, como con equipos de trabajo, en el último piso de la torre de Economía en la colonia Condesa.

Ebrard se ha reunido ya con grupos de personas de negocios entre los que destacan el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo de Empresas Globales, a cuyos integrantes ha conminado a trabajar juntos y a tener confianza en el nuevo gobierno. También está desahogando una agenda con empresas clave de diferentes sectores, entendiendo cómo puede potenciar su productividad.

Por todo lo anterior, en el círculo más cercano de Ebrard levantaron cejas ante las versiones de que el equipo ex canciller y ex jefe de Gobierno tendría algo que ver en que salieran a la luz acusaciones por supuesto acoso sexual del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, en contra de su ex secretaria. Nos recuerdan que Marcelo simplemente no opera así y entre sus prioridades se cuentan prepararse para el TMEC y atraer inversiones, y no meterse en disputas personales de un funcionario que, por otro lado, está próximo a concluir su encargo, señalan sus allegados, quienes apuntan, “que resuelva sus asuntos, no nos embarre y nos dejen trabajar”.

Maestros del Crédito

Nos cuentan que la empresa Crédito Maestro, bajo la dirección de Gerardo Fernández Mena, completó un proceso de migración digital a Oracle Cloud Infrastructure que duró 18 meses. Esta transformación incrementa la capacidad operativa en un 85 por ciento, permitiendo procesar hasta mil 300 transacciones por minuto. La digitalización ha resultado en una cobranza más eficiente, una reducción del 18 por ciento en costos de infraestructura y una aceleración del 50 por ciento en la entrega de créditos. Con más de 150 mil clientes activos, la compañía procesa entre 5 mil y 7 mil solicitudes de crédito mensuales, consolidándose en el sector de créditos de nómina para servidores públicos.