El espectador | Los espiritistas de Palacio Nacional

Para algunos iniciados, un diálogo llamó la atención durante la mañanera, un tema más allá de los escándalos del aeropuerto y los controladores aéreos y Claudia Sheinbaumy Marcelo Ebrard con la tragedia de la Línea 12 del Metro. Pero para los que entienden de estos temas, una confirmación de sospechas que tienen desde que algunos personajes ligados a estas artes han sido vistos cerca del círculo de íntimo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Esta semana, durante la sesión de preguntas y respuestas, apareció Wenceslao Vargas Márquez, quien se presentó como articulista e investigador sobre temas de educación, sindicalismo y masonería. “Y de lo que comentaba hace un instante de las circunstancias del presidente Madero y Victoriano Huerta, simplemente acoto y recuerdo que ambos eran masones: Madero grado 33 y el general Huerta grado 30, ambos del Rito Escocés, antiguo y aceptado”, le aclaró el hombre en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. El Presidente de México, respondió: “Bueno, la primera precisión histórica amerita un buen debate, porque el presidente Madero era espirita; masón, no estoy seguro. El presidente Juárez sí. Y también aclarar, el presidente Juárez era anticlerical, no antirreligioso, que son cosas distintas. Bueno, pero eso...”. —Si me permite, como dice, debatir, puntualizo el dato, si gusta, por favor. Estuvo en Lealtad 15, en la Ciudad de México; estuvo en Logias de Coahuila, como Mariano Escobedo, 5, y recibió el grado 31, 32, 33 el 15 de octubre de 1911, justo cuando ganaba la segunda ronda de la elección presidencial—, le dijo Vargas Márquez. —Puede ser, puede ser que tengas razón tú, lo voy a revisar—, dijo el mandatario. —Le obsequio mi libro cuando haya la oportunidad... —Sí. —Gracias, presidente. —Lo que había en ese entonces era la corriente espirita entre todos ellos, Pino Suárez, incluso gente que después estuvo en el porfiriato. Los generales que se quedaron con Porfirio Díaz, algunos eran masones. No creo lo de Huerta, pero ya quedamos de que lo vamos a revisar. “Aun cuando también eso no es una limitante para que se cometan atropellos, abusos, aunque sean hermanos masones. “Una vez, cuando se levantó en armas en una ocasión con el Plan de la Noria, Porfirio Díaz, lo detuvieron un militar masón y lo liberó por ser hermano masón, y cuando Juárez le pidió una explicación, le dijo: ‘Es que es mi hermano’. Y Juárez le reprochó: ‘¿Y qué? ¿Yo no soy también? Y él se levanta en armas en contra mía’. “Y si es como tú lo sostienes: Huerta, masón; Madero, masón, ¿cómo un hermano masón va a ordenar el asesinato de un hermano masón como Madero? Además, de la manera más vil y cobarde. Entonces, eso no tiene ya mucho que ver en estos tiempos, pero bueno, es interesante”. En estos tiempos se habla de que los creyentes de la Filosofía Espiritualista están muy metidos con la 4T. Muchas ideas y comportamientos llevan a sospechar que los principios de la doctrina son seguidos entre los nuevos políticos en el poder, desde Banco de México, hasta la Secretaría de Hacienda y entre los cercanos al Presidente. Esta conversación generó inquietudes entre los que tienen puesta la mirada en estas ideas, como ha sucedido entre los políticos argentinos que actualmente se pelean por el control de esa nación. La referencia en América Latina es Allan Kardec, autor del Libro de los Espíritus. Aunque usted no lo crea.

Hiroshi Takahashi