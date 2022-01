El Espectador | Lozoya, Videgaray y el fantasma de Oceanografía

Emilio Lozoya estaría dispuesto a declarar contra Luis Videgaray por el caso Oceanografía. De acuerdo a gente cercana al ex director de Pemex, el ex secretario de Hacienda habría obligado a Lozoya Austin a intervenir a Oceanografía con la ayuda de la PGR, que en ese entonces llevaba Jesús Murillo Karam. Después de que no pudieron tomar el control de los más de 70 barcos que tenía Oceanografía en el año 2014, Luis Videgaray contaba a sus cercanos que él se encargaría de destruir a la naviera. Los acreedores ajenos a Citigroup se opusieron rotundamente a perder su patrimonio, por lo que los planes para entregarle a un empresario el control de Oceanografía se vino abajo, lo que incluso motivó acciones legales y judiciales para garantizar que no se vendieran los activos de la empresa.

Es bien sabido que Emilio Lozoya tiene una vieja afrenta con Luis Videgaray, por lo que Oceanografía representaría la salida a muchos de sus problemas, pues están documentadas las reuniones que tuvo el ex secretario de Hacienda con Michael Corbat antes, durante y después de las tomas de instalaciones y quiebra de Oceanografía. Incluso, recién estalló el escándalo en 2014, hubo intentos del ex director de Pemex de hacerse con el 90 por ciento de las acciones de la naviera mediante un contrato, lo cual llevó a diversas denuncias presentadas ante las autoridades.

Desde ese entonces, Banamex no ha comprobado el supuesto fraude en su contra por parte de Oceanografía. Incluso Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas cautelares a la que fuera empresa de Amado Yáñez para frenar la transacción en tanto acabe el proceso legal o bien garanticen un monto de cinco mil 200 millones de dólares por indemnización. La venta de Banamex es prioridad para la recaudación de este año. Por lo mismo, en Palacio Nacional exigirán que arregle el adeudo y el problema de la institución bancaria, pues el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como misión conseguir buenas opciones de empresarios mexicanos para hacerse del control de Banamex.

Y es por ello que probablemente, para llegar a ese punto, resulten fundamentales las declaraciones que pudiera realizar Lozoya.

Podrían ser el eslabón perdido en un proceso que, aseguran algunos involucrados, en más de siete años no ha sido soportado el quebranto que acusa haber sufrido el banco y que puede tener a más de un malo en la película.

Como informó El Sol de México, la empresa naviera logró frenar la venta del Banco Nacional de México, en tanto no se resuelva una demanda que tiene en su contra por un presunto quebranto de 30 mil millones de dólares. Este freno a la venta de Banamex fue avalado por Mario Salgado Hernández, juez septuagésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México, para evitar que la institución eluda el cumplimiento de sus obligaciones o el resultado del juicio que se ha promovido.

El documento de fallo pide de manera expresa a Citigroup se abstenga de realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes financieros tangibles o intangibles, hasta que se resuelva en definitiva este pleito.