El Espectador | No existen denuncias en contra de Gustavo Boletig

Apelando a su derecho de réplica, Gustavo Waldhelm Boletig, apoderado legal de eNómina, asegura lo siguiente: “eNómina no emula a Odebrecht; eNómina es una empresa mexicana que no tiene nada en común con la brasileña Odebrecht; eNómina es una empresa debidamente constituida, contando con registro y número DUNS emitido por Dun & Bradstreet de México, S.A. de C.V., el cual es un identificador único para empresas y es utilizado para establecer una fiabilidad y estabilidad financiera de la Empresa, así como su legitimidad y correcto establecimiento. Zetra Soft no está acusada de presuntamente sobornar a funcionarios de Brasil para obtener contratos de gestión de descuento vía nómina. Zetra Soft no participa y nunca ha participado en acto ilícito alguno con la Administración Pública. Lo mencionado se corrobora con la información emitida por el Tribunal Federal de Cuentas mediante el CNPJ - 03 881 239 / 0001-01 en el sitio: https//certidoes-apf.apps.tcu.gob.br. Zetra Soft es líder en el mercado brasileño, teniendo como clientes a las Fuerzas Armadas, los mayores Gobiernos Estatales, Tribunales de Justicia y principales ciudades brasileñas. Zetra Soft cuenta con Programas de Integridad Instituidos y certificados, así como con las Certificaciones ISO 27001 e ISO 9001. Ni eNómina, ni Gustavo Boletig han incurrido en prácticas de soborno, la Secretaría de Educación de Guerrero no es un cliente de eNómina y no se firmó un Convenio de Coordinación con dicha dependencia. El Instituto de Salud del Estado de México no es un cliente de eNómina. eNómina no mantiene un acuerdo con el Poder Ejecutivo de Jalisco, y éste no es un cliente de eNómina. eNómina, por medio de su apoderado legal, Gustavo Waldhelm Boletig, celebra Convenios de Colaboración con Dependencias para fomentar el desarrollo de las actividades de otorgamiento y administración de créditos, la venta de bienes y la prestación de servicios mediante el servicio de descuento vía nómina; y (ii) mantener un control operativo y administrativo efectivo y automático de las mencionadas actividades. Los empresarios brasileños no pretenden, ni han pretendido corromper a funcionarios para que accedieran a usar su plataforma y servicios. eNómina no dispone de los archivos de aquellos empleados susceptibles de obtener créditos, ni de sus percepciones fijas, ni de sus huellas dactilares, entre otros datos confidenciales. La información no es mal empleada. eNómina es una empresa que administra los descuentos vía nómina de empleados de la Dependencia mediante un Sistema registrado ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el cual cuenta ocn la la certificación ISO 27001 que garantiza la seguridad, integridad y disponibilidad de la información. eNómina ha actuado con todas las medidas de segiuridad correspondientes. No existe mala reputación de los empresarios en Brasil. No existen denuncias en contra de Gustavo Boletig, ni en contra de eNómina, ni en contra de Renato





Cesar Vieira Araujo, ni por parte de la Condusef, ni por parte de la CNBV, ni por parte de la Secretaría de Hacienda, ni por otra entidad. Ni eNómina ni Zetra Soft utilizan prácticas como las de Odebrecht para tener acceso a miles de datos de usuarios mexicanos”. En la próxima entrega, nuestra respuesta a este comunicado.