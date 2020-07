El Espectador | No habrá 5G este año en México: América Móvil

Daniel Hajj, Chief Executive Officer de América Móvil, cree que la llegada de la red 5G a México se retrasará.

“Creo que vamos a tener algunas pruebas, tal vez pruebas al final del año, pero no vamos a tener 5G este año”, dijo durante una reunión con analistas la semana pasada el representante de uno de los negocios más redituables de Carlos Slim.

Aunque por todos lados se habla de esta red ultrarrápida que llevará a un nuevo nivel nuestra manera de comunicarnos y consumir contenidos, la empresa del ingeniero todavía no traerá ese adelanto tecnológico a México. Hace ya muchos años, en Shenzhen, los representantes de Huawei nos demostraron a un grupo de periodistas especializados en tecnología de diversos rincones del mundo las bondades de la red 5G. Cuando este reportero les preguntó por qué no estaba instalada en México si ya era una realidad, nos recordaron que todo tiene que ver con autorizaciones, inversión en los nuevos dispositivos y política. En el caso específico de nuestro país, nos dijeron que el ingeniero acababa de hacer fuertes gastos para mejorar sus servicios, por lo que no era prudente para ellos tirar todo ese dinero a la basura sin antes recuperar su inversión. El cambio es tan fácil como pedir los equipos a China.

“Creo que tendremos 5G hasta el año que viene”, aclaró Hajj la semana pasada. “Toda nuestra red está funcionando de manera excelente y con todo esto del confinamiento veo que muchas personas usando banda ancha, la banda ancha inalámbrica en su hogar funciona de manera excelente. Entonces, creo que 5G se estará moviendo al próximo año. Vamos a tener algunas pruebas a finales de este año, pero vamos a mover 5G hasta el próximo año en México”.

Tener la mejor tecnología 5G en este momento conlleva hacer tratos con Huawei, la empresa de Ren Zhengfei que en América Latina tiene su principal base de operaciones en México precisamente gracias a sus alianzas con América Móvil. El problema es que, como hemos contado en este espacio desde hace varios años, la empresa china es acusada de espionaje por el gobierno de Estados Unidos y ha hecho todo lo posible por bloquear su acelerada expansión por el mundo. El caso más reciente es Reino Unido, en donde prácticamente los dejaron fuera, luego de tener el control de la implementación de la red 5G. Un analista le preguntó a Hajj si puede crecer la presión de Washington en América Latina. “¿Crees que esto podría extenderse a todos los mercados de Latam? ¿Y podría compartir con nosotros cualquier alternativa estratégica potencial que pueda reducir las implicaciones negativas para AMX de una posible prohibición de Huawei en Latam?”.

Daniel Hajj se mostró sorprendido por la pregunta: “Bueno, no hemos escuchado nada hasta hoy, todavía hasta ahora no hemos escuchado nada sobre alguna prohibición de Huawei en el resto de los países de América Latina. Hemos escuchado algo en Brasil, pero nada formal (...) nada formal del gobierno. Ese es el único lugar donde escuchamos algo. Están hablando de 5G. Entonces, todavía no hemos tenido y no hemos tomado una decisión en 5G. Entonces, todo 4G, 3G no hay nada, como dije, todo está bien. Entonces, todavía no sabemos qué hacer. Hay otros vendedores allí. También están Samsung, Nokia, Ericsson, así que todavía hay mucha competencia. Entonces, hay prohibición en Huawei, todavía tenemos otros proveedores que podemos usar”.