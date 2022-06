El Espectador | Ojalá sean abrazos, no balazos

Dicen que no hay guerra contra los narcos en este país, pero desplegar a las fuerzas armadas a lo largo del territorio para proteger a los civiles debería ser parte de la estrategia para devolverle la paz a los mexicanos que todos los días salen de casa a trabajar y no saben si regresarán. No importa que seas millonario fifí, ambulante que vive al día con los pesos que junta al margen del SAT, o asalariado con dificultades para terminar la quincena con lo suficiente para comer, suponemos que el Estado debería darnos seguridad, cuidar de nosotros con sus armas e imponer su fuerza por encima de los que toman los territorios y cobran cuotas a punta de amenazas.

Como un ejemplo de lo poco que importa la seguridad en tiempos de la transformación hemos contado en este espacio que Protective Materials Technology S.A. de C.V. (PMT) fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Roberto Salcedo, para celebrar cualquier contratación con dinero del pueblo desde la primera semana de mayo y hasta que transcurran 21 meses.

Aunque la circular emitida por la directora General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, María Guadalupe Vargas Álvarez, no especifica el motivo de la sanción, en el sector se comenta que tiene todo que ver con que la empresa perdió desde 2019 una de las certificaciones internacionales que respaldaban la calidad de algunas de las placas integradas a sus chalecos y que a finales de aquel año habían colocado en León, Guanajuato. En aquel momento, el gobierno de la panista Alejandra Gutiérrez Campos la eligió ganadora de la compra DGRMYSG-1218/2019 FORTASEG 2019 para obtener 1,018 mil chalecos balísticos nivel III-a y placas balísticas nivel IV-A a cambio de 18.7 millones de pesos, veredicto que finalmente se echó atrás al detectar que el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le suspendió la certificación para comercializar precisamente placas III A y dejó inactiva la correspondiente a las de nivel IV. El organismo suele aplicar revisiones continuas a los competidores del nicho, por lo que resaltó que a pesar de no pasar las verificaciones y de la decisión del mando local para repetir el proceso de compra y determinar a una nueva proveedora, Protective Materials Technology se llevó casi en paralelo otro acuerdo, pero para suministrar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con un contrato por 24 millones 980 mil pesos para la entrega de dos mil 579 chalecos.

Lo que comentan los jugadores de la industria es que la falta de interés en proteger a la ciudadanía se refleja en las compras, pues el caso de esta y otras empresas proveedoras dan cuenta de que no están pensando en la seguridad de los elementos que deberían tener armas para combatir a los enemigos del Estado, del pueblo bueno y trabajador que paga impuestos, aunque no quiera. Esperan abrazos, no balazos, al menos desde la seguridad del Palacio.

ACLARA EL INE

Laura Liselotte Correa de la Torre, Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, aclara a este espacio que la Consejera Electoral Norma Irene de la Cruz Magaña, no plagió un texto como nos hicieron notar nuestras fuentes al interior del INE, que eso es una imprecisión grave del que esto redacta. Esta es su justificación: “Derivado de la naturaleza de la información, ésta es de interés público, por lo que adquiere un carácter institutional y no de autoría personal, en tanto que es ampliamente divulgada a través de diversos espacios como medios de comunicación, redes sociales, páginas institucionales, así como a través de la participación en diversos foros y espacios de expresión”. Rematan su carta: “Por lo anterior, aclaramos que es una imprecisión grave el juzgar de plagio la información vertida en el artículo de opinión publicado por la consejera De la Cruz, pues se trata de información pública, institucional y de consumo y de consulta abierta para la ciudadanía”. Esa es su réplica.