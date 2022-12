El Espectador | Sector constructor puede recuperarse

El año está por concluir y uno de los sectores que no vivió un 2022 tan próspero fue el de construcción, el cual ha sido muy castigado por la pandemia y la alta inflación que detonó el alza en los precios de los insumos. Desde finales de 2019 y hasta la fecha, el sector constructor no ha podido vivir una recuperación definitiva; incluso este año los indicadores no fueron alentadores.

Según la última Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI, que preside Graciela Marquez, el sector tuvo un comportamiento errático desde enero, con un mes a la alza y el siguiente a la baja. La misma Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de Francisco Solares, ha hablado abiertamente sobre el mal momento que atraviesa el sector, el cual no ha podido recuperar el nivel de producción pre pandemia debido principalmente a los altos precios de insumos de la construcción y la falta de inversión pública y privada.

No obstante, es en la inversión pública que diversos especialistas vislumbran una esperanza para la industria. Analistas de BBVA México, en su informe Situación Inmobiliaria en México, observan indicios positivos en el mercado a partir de finales de 2023, generados principalmente por la inversión federal que se destinará a obras de infraestructura. Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023, el gasto en obra pública asciende a 670 mil 498 millones de pesos (mdp), es decir, 22.2 por ciento más respecto a 2022, mismo que será invertido principalmente en los estados donde se realizan los principales proyectos de la administración federal como Campeche, Tabasco y la Ciudad de México.

De hecho, en este sentido ya podemos tener ejemplos de recuperación ocurridos en otros países gracias a la inversión pública. Por ejemplo, la constructora mexicana GIA, dirigida por Jorge Iturbe, que pese a todo ha podido posicionarse en un mercado complicado. Hace poco nos informaron que su emblemática obra en Chile cerrará el año con un avance significativo del 68 por ciento, se trata de la construcción del nuevo Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría en Santiago, proyecto que tuvo una inversión de 450 millones de dólares.

Sobre esta mega obra, Iturbe ha declarado en varias ocasiones que no habría podido concluirse sin la colaboración de las autoridades chilenas como el Ministerio de Obras Públicas y la Concesionaria de Salud Santiago Oriente (CSSO), quienes han ejecutado diversas estrategias para contrarrestar los efectos negativos de la inflación. Por eso, no es raro ver que GIA prospere en el país del sur.

De hecho, en 2021, la firma nacida en México hace 25 años, se adjudicó su segundo proyecto de más de 297 millones de dólares, para la construcción y posterior operación durante 15 años de una red hospitalaria en dos regiones del sur de Chile, el cual incluirá cuatro recintos con 495 camas en total. Actualmente, la obra del Hospital del Salvador y el de Geriatría ya se encuentra en su etapa final, y según informó la constructora, con la edificación de cuatro nuevas unidades, se agregarán hasta 641 camas, 26 quirófanos y 373 consultorios médicos, además de atenciones especializadas en su Unidad de Oftalmología y una Unidad de Trasplantes, mismas que beneficiarán a cerca de 800 mil personas habitantes de Santiago de Chile, así como un importante número de población adulta proveniente de diversas las localidades.