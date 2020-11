El Espectador | Tenemos buenos resultados, pero los vamos a correr...

“En conclusión, obtuvimos resultados financieros muy sólidos en el tercer trimestre”, le dijo ayer a inversionistas y analistas financieros Corie Barry, la Chief Executive Officer de Best Buy. “Nos estamos desempeñando bien y claramente nos beneficiamos de la necesidad de que las personas se conecten, trabajen, aprendan, cocinen y se entretengan en casa. A lo largo de la pandemia, hemos estado seguros de que emergerá como una empresa aún más fuerte que antes. A corto plazo, por supuesto, sigue habiendo mucha incertidumbre en torno a la profundidad y duración de la pandemia, así como los impactos económicos de las altas tasas de desempleo sostenidas”.

Corie Barry recordó que han estado examinando su modelo de negocio de arriba a abajo para determinar dónde pueden acelerar nuestros esfuerzos estratégicos. También han revisado áreas en las que podrían reducir gastos y trabajo. Destacó que consideran fundamental que el resultado de este análisis asegure que su enfoque y recursos estén estrechamente alineados con las oportunidades que ven frente a ellos.

“Como resultado, durante el trimestre tomamos la difícil decisión de salir de nuestras operaciones en México. Quiero agradecer a los equipos en México por su tremendo trabajo durante los últimos años. Todos deberían estar increíblemente orgullosos de sus logros”, ese fue el mensaje a sus cientos de trabajadores en este país. Eso fue todo, junto con un comunicado que publicaron un día antes a través de un diario especializado en negocios como nota informativa.

“El día de hoy, hemos anunciado a nuestros inversionistas que Best Buy saldrá del Mercado Mexicano. De nuestras 49 sucursales en el país, ocho ya han sido cerradas durante este año y el resto cerrará ordenadamente sus operaciones a clientes a partir del 31 de diciembre del 2020. Por otro lado, nuestro sitio web bestbuy.com.mx seguirá operando hasta agotar inventario”, dice el sitio de la compañía.

Supuestamente Fernando Silva, presidente de Best Buy México, emitió un emotivo mensaje a sus colaboradores, lo cierto es que cientos se enteraron de golpe que se quedan sin empleo en diciembre. “Esta decisión no refleja de ninguna manera los esfuerzos que ha hecho nuestro equipo de colaboradores”, dice en el comunicado elaborado por el equipo de Relaciones Públicas el directivo. “A pesar de este trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México”.

“Permítanme ofrecer más contexto sobre los cargos de reestructuración de este trimestre”, dijo ayer Matthew Bilunas, el Jefe de Finanzas de Best Buy, durante la reunión con inversionistas y analistas. “Como mencionó Corie, tomamos la decisión durante el trimestre de cerrar operaciones en México. En nuestro segmento Doméstico, también tomamos acciones para alinear más ampliamente nuestra estructura organizacional corporativa en apoyo de nuestra estrategia. Como resultado de estas decisiones, incurrimos en aproximadamente 111 millones de dólares en cargos de reestructuración y 36 millones adicionales en rebajas de inventario en México que fueron excluidos de nuestros resultados no GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados). Para el contexto de nuestro negocio en México, sus ingresos anuales del año fiscal 2020 fueron de aproximadamente 400 millones de dólares con ingresos operativos ligeramente negativos”.