El Espectador | Trump ha sido respetuoso

Ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló brevemente de su relación con Estados Unidos, a propósito de la detención del general Salvador Cienfuegos: “Nosotros vamos en su momento a pedir aclaración de todo esto; ahora no, porque estamos cuidando el no meternos en la parte electoral, como no debemos de hacerlo, pero ya hoy en la noche ya se va a votar o el tiempo que lleve lo del proceso electoral y tenemos que revisar todo esto, cómo es que se dan estas aprehensiones, quiénes intervienen, sobre los acuerdos que hay con agentes de Estados Unidos que actúan en México.

“Nosotros tenemos que agradecer, repito, ya lo he dicho, que el presidente Trump ha sido respetuoso, no se ha interferido, no han participado en acciones encubiertas o no ha habido acuerdos para que las agencias extranjeras intervengan en nuestro país, no se ha permitido y ellos han sido respetuosos en eso. Sin embargo, hay temas que queremos aclarar bien sobre esa relación, nada más estamos esperando que pasen las elecciones”.

En junio de 2019, Jesús Ramírez Cuevas, Vocero del Gobierno de la República, nos recordó que en algún momento en México se perdió la idea de nación, se perdió incluso el orgullo nacional. A los mexicanos de a pie, las élites nos hicieron creer que ya éramos parte de América del Norte, éramos de primer mundo, se buscaba la integración completa con Estados Unidos, incluso cultural. No es raro que muchos clasemedieros mexicanos se asuman demócratas, devoren alitas el fin de semana, presuman sus fotos en el MoMA, que odien a los republicanos y que desprecien más a los rednecks cuando se topan con ellos en la fila del Hulk en Universal Studios en Orlando, o en la entrada del Bubba Gump de Las Vegas.

Donald Trump, dijo en ese momento Jesús Ramírez, está ayudando a reforzar la idea de que los mexicanos deben defender su lugar en el mundo, recuperar su identidad en el escenario global, su dignidad. “Eso se lo vamos a agradecer también a Donald Trump, que al dejar huérfanas a las élites, que eso no lo dicen, ni lo recuerdan, pero Trump abandonó a la élite mexicana, a la élite empresarial, a la élite académica, a la élite política, que apostaron por la integración con Estados Unidos, cuando Estados Unidos dice: "no, no nos interesan ustedes, queremos sus recursos, su petróleo, toda la energía, pero no queremos a los mexicanos". En ese momento se quedan huérfanos y es la reafirmación de la crítica que venía haciendo Andrés Manuel, de que la falta de un proyecto de nación nos estaba subordinando a los intereses estadounidenses”.

\u0009Consideró que todo empató: “Sobretodo la subordinación abierta del gobierno anterior de los priistas y panistas hacia los Estados Unidos, que quedó clara con la intervención de Peña Nieto y Videgaray en la campaña electoral de Estados Unidos, apoyando abiertamente a Trump trayéndolo a México, cuando no era ni funcionario ni tenía ningún cargo y lo reciben en Los Pinos. Ahí jugaron a favor del imaginario sin saber que en realidad se estaban condenando, o sea, pensaban que apoyaban algo cuando en realidad era su condena”.

\u0009Y las élites seguirán huérfanas...