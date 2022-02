El Espectador | Una empresa de Tabasco que llama mucho la atención

Este lunes 28 de febrero la Secretaría de Gobernación dará a conocer a quien aseará sus instalaciones, sin embargo, entre las participantes aparece una que capta foco debido a sus orígenes en Tabasco, así como a su nula relación con los servicios de limpieza.

Fue el miércoles pasado cuando la dependencia recibió cinco propuestas a la compra IA-004000998-E4-2022, proceso que se vio marcado ya que no se asignó fecha para llevar a cabo Junta de Aclaraciones, únicamente se dio hasta el lunes pasado para que las interesadas solicitaran la información pertinente.

Entre las concursantes se anotó Industria de la Construcción & Proyecto Vial, compañía que se constituyó hace 14 años en la Notaría 27, instalada en Villahermosa, y en ese momento bajo el mando del hoy titular de Segob, Adán Augusto López.

Así, aunque la firma estampada en el Acta correspondiente es de la Notaría sustituta, Adela Ramos López, resalta que tras ser creada por María Magdalena García Domínguez (accionista mayoritaria) y Gildardo Arias Rodríguez, la empresa no había celebrado contratos con la administración pública federal hasta 2019, solo unos meses después que comenzó el sexenio en curso.

A partir de ese año y hasta 2020, la compañía logró cinco convenios por casi 60 millones de pesos, el primero de ellos por la nada despreciable cantidad de 14 millones de pesos con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, mismo que se vio seguido por otros con INAPESCA, el INAPAM, el Instituto Nacional de Migración, además de la propia Segob, donde consiguió extender su periodo como proveedora hasta febrero del año pasado.

Dichas contrataciones también atraen reflector ya que Industria de la Construcción & Proyecto Vial tiene un amplio objeto social donde desglosa actividades a desempeñar en asesoría y supervisión de obra; servicios inmobiliarios de construcción; plantas de generación de electricidad; instalaciones especiales para edificios de telecomunicación, aeropuertos, hospitales e industria petrolera; compra, venta, exportación de maquinaria y equipos industriales; entre otros, pero la limpieza no se inscribe como una de ellas.

Eso no es todo, ya que de 2020 a la fecha, esta empresa ha obtenido al menos otra docena de acuerdos por una bolsa de 21.6 millones de pesos, al amparo de la Secretaría de Hacienda, que a pesar de revisar sus papeles le dio respaldo como “posible proveedora” dentro del Contrato Marco, documento que comenzó a publicar desde el año pasado para anotar a las compañías que supuestamente cumplen con los requisitos para prestar el aseo, además de anotar lineamientos generales para su adquisición.

Ante ello, todo indica que el problema no solo toca a la Secretaría de Gobernación, sino a la dependencia donde manda Rogelio Ramírez de la O, pues su equipo habría fallado al momento de detectar que Industria de la Construcción & Proyecto Vial no listó a la limpieza en su giro. ¿Entrarán al quite los especialistas que dirige Roberto Salcedo en la Función Pública?