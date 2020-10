El fortalecimiento de la salud con enfoque preventivo

El programa “Ruta por tu Salud” está de vuelta, y reanudó acciones en la capital del estado. Del 8 al 24 de octubre, la estrategia implementada por el gobierno estatal para brindar servicios médicos gratuitos a familias en situación vulnerable, y contribuir a la prevención y detección oportuna de enfermedades en la población, se llevará a cabo en el municipio de Tlaxcala.

Esta es una noticia importante, no solo para los capitalinos, sino para todo el estado. La reciente actualización del semáforo epidemiológico mantuvo a Tlaxcala en fase amarilla. Esto implica que, durante más de un mes, la entidad ha registrado un riesgo medio de contagio, lo que ha permitido que diversas actividades públicas y privadas se reactiven, principalmente, las de índole industrial y empresarial.

Bajo esta lógica, el Gobierno del Estado ha empezado a retomar aquellas actividades de impacto social que, por razón de la epidemia, se habían suspendido para mitigar los riesgos de contagio, como “Ruta por tu Salud”, que opera bajo la modalidad de caravanas que llegan a los municipios para ofrecer consulta médica o exámenes de laboratorio y, en el caso de las mujeres, estudios para descartar o detectar a tiempo cáncer cervicouterino o de mama.

Las autoridades estatales han sido cuidadosas para llevar a cabo eventos públicos durante la fase amarilla. Además de cuidar las medidas higiénicas y de sana distancia, han procurado realizar las estrictamente necesarias, para garantizar el cuidado de la salud y el ingreso de las personas.

Así se ha notado en la entrega de becas “Tu prepa terminada” del Sistema Estatal de Becas, o de las tarjetas a jefas de familia beneficiarias del programa “Supérate Mujeres”. Ambas acciones gubernamentales se activaron cuando la situación epidemiológica lo permitió para apoyar el ingreso de las familias más vulnerables.

Y en esta tesitura, el gobierno estatal ha puesto en marcha nuevamente “Ruta por tu Salud” para enfrentar enfermedades como Covid-19, influenza y cáncer , bajo el enfoque de la prevención que, en estos momentos, es fundamental, para lograr que Tlaxcala avance hacia la siguiente fase del semáforo nacional.

Los pronósticos meteorológicos sugieren tomar previsiones para evitar la presencia de enfermedades respiratorias, y en el sector salud están haciendo un esfuerzo relevante para invitar a la población a vacunarse contra la Influenza y evitar riesgos en la próxima temporada invernal.

No hay que olvidar que, mientras no haya vacuna contra la Covid-19, que se puede confundir con padecimientos respiratorios más comunes, se deben intensificar medidas como usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente, utilizar gel antibacterial, no tocarse los ojos, nariz o boca, y mantener la sana distancia. Esta es, por ahora, la mejor manera de evitar contagios por coronavirus.

En la segunda fase de “Ruta por tu Salud”, además de servicios como: consultas médicas, somatometría, toma de signos vitales, detección de VPH, estudios de Papanicolaou, laboratorio clínico, ultrasonido obstétrico y pélvico, aplicación de vacunas y mastografías, se ha integrado el manejo de la pandemia para cuidar el componente epidemiológico y prevenir contagios, lo que se engarza con las acciones emprendidas mediante las brigadas “Cuídate” y “Jurisdiccionales”, que se activaron durante la fase de cuarentena.

Sin lugar a dudas, el gobierno de Marco Mena hace méritos para que Tlaxcala sea referencia positiva por la forma en la que enfrenta la presencia de la Covid-19 y protege la economía estatal.