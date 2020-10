Desde épocas inmemoriales, la presencia del hambre en el planeta ha hecho estragos en la humanidad, no es actual la presencia de este mal que mata a la crisis alimentaria de todos los países del mundo, actualmente la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifiesta que existen 820 millones de personas que están siendo abatidas por la falta de alimentos.

La historia señala que ha habido muchas migraciones en todo el mundo en busca de alimentos porque en el lugar donde viven existe la presencia de la falta de producción de vitales elementos para la vida, además de que el hambre provoca guerras y éstas generan las masivas huidas de los territorios que daban la aportación alimenticia. Sí se aúna la causa de otro tipo, es la falta de producción alimenticia debido al cambio climático, por lo que las tierras productivas se convierten en áreas desérticas que se niegan a producir; por lo tanto, los habitantes se ven obligados a cambiar de ambiente buscando la alimentación de los pueblos. Actualmente la ONU manifiesta que de los 820 millones de hambrientos, el 77 % corresponden al área femenil e infantil, es notable que la muerte producida a falta de alimentos y agua impacten en niños y mujeres.

Actualmente, es notorio que en nuestro país, México, existan muchos emigrantes del territorio centroamericano, y las organizaciones internacionales señalan que en Latinoamérica el hambre más aguda se encuentra en la República de Guatemala, presencia de muchos emigrantes por el hambre de su tierra, así como producto de las almas fratricidas que operan en forma oficial o extraoficial. México no se encuentra fuera de esa influencia perniciosa que elimina a poblaciones por la ausencia de alimentos, desde época histórica en nuestra república, han desaparecido etnias por la misma calamidad producida por el hambre, ello a pesar de que en nuestro país está señalado como un país rico, pero; también ha sido azotado por los efectos climáticos negativos como la falta de agua, y exceso de la misma, recuperar un ciclo de la misma emplea dos o tres años en recuperarse, por lo tanto un meteoro como los que recientemente se han presentado en la costa del golfo de México, así como en el Océano Pacífico han dejado estragos en las tierras cultivables, las que producen caristia, hambre y por lo tanto miseria en la población que ha sido afectada. Desde hace siglos la afectación del hambre no ha podido ser solucionada por muchos factores, como la carestía de los productos por los capitalistas y dueños del dinero, los que tienen el poder de hacinar grandes volúmenes de alimentos para su reventa ante las clases sociales que demandan los productos y que éstas no los pueden adquirir por la caristia propia generada por los comerciantes, ello también contribuye a ampliar el hambre por medio de la pobreza económica. Otro factor de la pobreza y de la hambruna es la falta de apoyo de los gobiernos hacia los agricultores, principalmente los que viven de la producción agrícola, al mismo tiempo y los agricultores cuyas cosechas no son pagadas de forma justa lo cual remite a dichos productores al realizar esfuerzos sobre trabajos no productivo generados por el capitalismo.

Como todo en el mundo, actualmente se ha generado por la presencia de la pandemia la pobreza por la serie de situaciones producida por la falta de empleos de comercio de carácter social, por ello México y en todo el mundo se ha producido crisis económica.

Desde hace mucho, dirigentes sociales de México recomendaron a los educadores que aconsejaran en el medio rural además de la salud y la sanitización de los pueblos la autodefensa de la economía del hogar, y para ello aconsejaron y educaron al campesino para que obtuvieran mejores producciones es de su trabajo, así aconsejaron al campesino que sembrara un huerto familiar donde obtuvieran semillas y alimentos para el sostenimiento de animales domésticos, como cerdos y pollos y para el que tuviera recursos comprara animales vacunos por los que produjeran lana y extender la cultura del cultivo de las abejas misma cultura que correspondía a la maya y a la azteca.

Creo que este consejo antiguo debe llevarse a la práctica en las casas de la provincia nacional.