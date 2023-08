Más de 230 años y seguimos en lo que parece brega de eternidad para que los derechos de quienes nacimos mujeres sean reconocidos, respetados y podamos vivir plenamente y sin violencia machista.

Mas de 230 años. ¿Y el movimiento trans? me hizo pensar en el reality “La Casa de los Famosos”, emisión que rompió todos los récords de audiencia en México y que provocó que la sociedad entera se volcara para votar por Wendy, una persona transgénero que a su propio decir no se identifica como mujer sino así, como trans, y que sostiene que “la sociedad impone la binariedad de ser mujer u hombre”.

Y esa idea, de que se elige ser mujer u hombre, permea con inverosímil eficacia y velocidad en la mente de la sociedad sin consideración por la seguridad de mujeres y niñas, ni deliberación o debate público. El borrado de las mujeres avanza sin piedad. Hay impulos para incluir en ley términos como “personas gestantes” o “personas menstruantes” en lugar de la palabra “mujer” y la novedad es que ahora se busca eliminar el término “madre” por “persona productora de óvulos”.

¿Cómo es posible que en tan solo unos lustros se haya normalizado el movimiento trans? la respuesta es casi obvia: política y dinero. La combinación que aceita a las sociedades. En realidad la ideología trans avanza a pasos adelantados porque está siendo promovida como un tema de derechos civiles por hombres blancos, ricos, con enorme influencia, que lo apoyan para beneficiarse personalmente ya sea política y/o económicamente. Exactamente lo contrario del feminismo, el cual reivindica derechos y oportunidades que provoca en muchos casos pérdida de privilegios de los hombres dueños del mundo.

Que quede claro, que quede clarísimo: solo las mujeres nacidas mujeres podemos producir óvulos, quedar embarazadas por un hombre, gestar y parir a otro ser humano. Solo las mujeres somos madres, damos de lactar y solo las mujeres somos menopáusicas. Tan tan. Lo demás es dinero y política de hombres.

El lobby trans, tiene como uno de sus objetivos perseguir y denunciar a feministas críticas, ¡y vaya que con estridencia y dedos flamígeros tan misóginos como el más machista de los machistas! Así lo vivió la talentosa JK Rowling, creadora de “Harry Potter” al ser acusada de transfóbica por estar en desacuerdo con un artículo en línea que usaba el término “personas mensturantes” en lugar de “mujeres”. movimientos pro pedofilia. Igual pasa en México, donde al más puro estilo de la Santa Inquisición, hay listas de mujeres amenazadas por dar a conocer los gravísimos alcances del lobby trans y, su peligrosa cercanía con los movimientos pro pedofilia y de borrado de las mujeres.

El lobby trans impulsa la devastadora idea de que menores de edad puedan legalmente, sin la aprobación de padres o tutores, exponer su cuerpo a hormonización y cirugías irreversibles como penectomías, extirpación de testículos, vaginoplastías, mastectomías, histerectomías y ya mejor no le sigo porque lloro. A ver, estamos hablando de ¡menores de edad! No pueden comprar una cerveza ni manejar de forma legal pero a una comunidad de hombres le parece buena idea que se mutilen y hormonicen sin siquiera tener la corteza prefrontal madura, que es la que toma decisiones y regula la libertad y el buen juicio, pues esto sucede entre los ¡21 y 25 años de edad!

Buenísimo emotivista. Buenaondismo. Eso que evita que la gente se de cuenta que en el fondo hay una estrategia y un interés económico tremendo. Que cada quien haga lo que desee primero buenos diagnósticos y tratamientos de salud mental y al final de los finales la mutilación, siempre que la persona sea mayor de edad y responsable de sus actos.

No es transfobia, al menos no de mi parte. Solo que es necesario dejar claro que política y dinero es lo que hay tras el lobby de borrado de las mujeres. Y sí, hasta en los trans los hombres ganan. Hombres que se asumen mujeres son, como Wendy, de quien distingo su carisma personal, hasta sensación popular, pero no he visto que suceda a la inversa. Ellas en su personalidad de ellos, no ganan campeonatos en categorías masculinas…¿o si?

La fuerza y la testosterona son lo que son. Ser mujer, a estas alturas, al parecer, solo deja dinero suficiente para ser respetada si eres trans. Citando al michoacano: ¿a dónde vamos a parar?