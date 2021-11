El PAN que sí es posible

Previo a iniciar con este ejercicio de opinión en el que abordaré mis propuestas para construir un PAN incluyente, competitivo y ganador, no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi preocupación por los hechos ocurridos el sábado pasado en el estado.

Me parece un asunto sumamente grave que el encargado de cuidar de la seguridad de los tlaxcaltecas, se encuentre hoy prófugo de la justicia, acusado del delito de desaparición forzada de personas.

Es claro que el gobierno que encabeza Lorena Cuéllar debe explicar de manera exhaustiva el proceso de contratación de este personaje, y también asegurarnos que no vuelva a ocurrir un hecho tan lamentable como este, en los más altos niveles del gobierno estatal de Morena.

El jueves pasado inicié campaña como candidata a presidenta estatal del Partido Acción Nacional en Tlaxcala, con el respaldo de liderazgos valiosos de todo el estado.

No se trata de una aventura electoral, sino de una necesidad de reconstruir al partido en el que milito desde hace once años, y con el que me comprometí desde entonces, a asumir sus principios, doctrina, estatutos y valores, como ejes rectores de mi carrera política.

Hoy Acción Nacional requiere de un cambio profundo, y para lograrlo se necesita de madurez política, inclusión y diálogo transparente con todos los militantes del partido. No es momento de descalificaciones ni de confrontaciones, sino de construir, de ver para adelante y apuntalar en la misma dirección.

Por eso aprovecho este espacio de opinión para compartir con usted, apreciado lector, que tengo un plan para el PAN construido en dos ejes fundamentales: el fortalecimiento de la institución desde la política interna, y la reconstrucción del PAN desde la ciudadanía.

Es claro que si aspiramos a recobrar la confianza de los tlaxcaltecas, primero debemos recuperar la confianza entre nosotros; para lograrlo, se impulsará una política incluyente, fortalecerá al PAN desde el municipio que es la cuna de la república, seré una presidenta de política interna abierta, voy a trabajar incansablemente en formar nuevos cuadros: menos burócratas y más demócratas.

En la dirigencia estatal que encabezaré, las mujeres tendrán un papel protagónico. Queremos más candidatas y mejor preparadas para ganar elecciones y para gobernar por del bien común de los tlaxcaltecas.

Los jóvenes serán los protagonistas de Acción Nacional, ellos son el motor que impulsará al PAN con las nuevas generaciones, para que éstas vean en nuestro partido su mejor aliado para hacer política y coadyuvar en la edificación de políticas públicas en su favor.

Por último, comparto con usted que trabajaremos de manera decidida con los tlaxcaltecas a ras de piso. El PAN volverá a ser un partido abierto y auténticamente ciudadano, aliado de los diversos sectores sociales y económicos, como fue concebido por nuestros fundadores.

En resumen, tendremos un partido transparente, competitivo y ganador, que no vea en la democracia un peligro, sino una oportunidad.

Aspiro a unir al panismo tlaxcalteca con diálogo, en armonía con ese enfoque humanista propio de Acción Nacional, por el que PAN está llamado a ser el mejor partido de Tlaxcala, con unidad, empatía, solidaridad y humildad.

El PAN es nuestra causa común.

Agradezco el favor de su lectura.