El sentido de tres años de gobierno

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros emitió un mensaje ciudadano con motivo de su Tercer Informe de Gobierno en dos eventos que convocaron a los diversos sectores de la sociedad tlaxcalteca en las ciudades de Tlaxcala y Apizaco. En este mensaje, más allá de los logros y resultados enunciados, destacaron las valoraciones de la titular del Poder Ejecutivo relacionadas con el sentido del amplio trabajo que ha emprendido a lo largo de la primera mitad de su administración.

Una de estas valoraciones tiene que ver con el reconocimiento de la grandeza del pueblo tlaxcalteca, cuya historia ha estado marcada por desafíos que han exigido de sus líderes auténtica vocación de servicio para superar obstáculos. Y el ejemplo inmediato de ello son, justamente, los primeros tres años del actual sexenio, en el que, a través de una mejor recaudación de ingresos y un ejercicio eficiente de recursos, Tlaxcala ha logrado inversiones históricas en obra pública y programas sociales.

Pese a ser un estado pequeño y con notables rezagos acumulados a lo largo de los años, Tlaxcala ahora cuenta con nuevas universidades, nuevas instituciones deportivas y de salud, mejor infraestructura urbana y vial, más cobertura de servicios básicos y vivienda digna. También, posee programas sociales innovadores para mejorar la alimentación y la atención a sectores vulnerables olvidados, como mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Hablamos de una planeación del desarrollo que ha sido integral, con estrategias definidas que han posibilitado el despegue de Tlaxcala en sectores claves para el crecimiento, como el turismo, el deporte y la industria, lo que queda demostrado en estadísticas de entes ajenos al gobierno estatal, como el Coneval, el Inegi o el IMCO.

Como dijo la mandataria, gobernar a la altura de Tlaxcala ha sido un gran reto, de ahí que se ha esforzado especialmente por demostrarle al mundo “nuestro legado moral e histórico, y nuestro profundo orgullo de ser tlaxcaltecas”. Por tanto, otra valoración relevante es el sentimiento que Lorena Cuéllar guarda respecto al destinatario directo de sus esfuerzos cotidianos como jefa del Ejecutivo estatal, que, a su vez, expresa un sentido de pertenencia arraigado en el conocimiento de la historia estatal, la cual ha vivido de cerca los últimos 38 años.

No es secreto que, en público y en privado, en foros dentro y fuera de la entidad, la gobernadora ha ponderado un trabajo marcado por valores y amor a Tlaxcala, mismo que le ha permitido al estado ser reconocido, respetado y revalorado. Esta transformación, tanto en el discurso como en los hechos, distingue a su gobierno del resto, y promete dejar huella, porque la atención a las necesidades y carencias sociales se ha logrado con obras y acciones que permanecerán en el tiempo.

Ese legado de desarrollo y bienestar se ha convertido en una poderosa motivación para Cuéllar Cisneros, quien ha persistido en dar lo mejor de sí misma para hacer que Tlaxcala se destaque por los mejores indicadores de desarrollo a nivel nacional, convencida de que su gobierno es, a final de cuentas, “la oportunidad de servir a un pueblo excepcional”.

En su mensaje, la titular del Ejecutivo recordó que su labor social comenzó durante su adolescencia en la comunidad de Los Reyes Quiahuixtlán, y que en aquellos años no dimensionaba “el alcance transformador de ayudar a los más desprotegidos en sus anhelos de justicia, de salud, de bienestar”. “Sólo estaba convencida de que ese camino debía tener corazón, y era lo mejor que podía hacer en ese momento”, y ahora, a la vuelta de los años, esa profunda pasión por ayudar y servir la ha puesto en el centro de tomas de decisiones cruciales para generar cambios profundos.

Con su Tercer Informe de Gobierno, Lorena Cuéllar no solamente rindió cuentas a las y los tlaxcaltecas, sino que renovó su compromiso de no fallarle al pueblo que confió en ella. Con absoluta seguridad, expresó que no descansará hasta lograr el máximo bienestar para la población en los próximos tres años, lo que deja muy claro también, a propios y extraños, que concluirá su periodo constitucional, y que la segunda mitad de su mandato vendrá con proyectos que serán de beneficio para el desarrollo estatal.