El Tlaxcala que deseamos | Morena, el partido de la ilegalidad

Morena desde ahora quiere mandar al diablo las instituciones y la legalidad, porque ha decidido crear su propio marco normativo, distante de la legalidad, con el único fin de mantener el poder presidencial.

Por ello, trastocando los principios rectores de los procesos electorales, ya empezó su proceso interno y su precampaña mucho antes de los plazos legales, sin árbitro que los vigile ni exista una debida fiscalización.

Bueno, eso es lo que quieren, pero en el pecado llevarán la penitencia, aunque tengan el monopolio del poder.

Acción Nacional siempre se ha caracterizado por ser una institución comprometida y respetuosa de la legalidad, pero exige piso parejo y el cumplimiento de la normatividad a todos los contendientes.

Morena dio a conocer las reglas para escoger a su candidata o candidato a la presidencia de la República. La semana pasada, se dieron las renuncias o licencias de aquellos aspirantes funcionarios y legisladores que buscan encabezar la candidatura de Morena; ellos también se registraron para su proceso interno, el cual arrancó el pasado 19 de junio.

Estos hechos son actos anticipados de precampaña, es decir, están fuera de los plazos legales. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su numeral 226, se prevé que las precampañas inicien en la tercera semana del próximo mes de noviembre y no cinco meses antes como ya lo realiza Morena.

Pero no solo eso, la misma disposición establece que el periodo de las precampañas no podrá durar más de 60 días, cuando la convocatoria de Morena prevé que ésta durará 70, lo cual es una clara violación al principio de legalidad y equidad en la contienda.

Ese artículo prevé que “la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato”.

Aunado a ello, según el artículo 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al realizarse estos actos fuera de los plazos previstos, se trata de actos anticipados de precampaña.

Por ello, si procedieran las denuncias y quejas, que ya se han presentado ante la autoridad electoral, entonces se podría sancionar a las “corcholatas” con castigos que podrían ir desde una amonestación hasta la prohibición para que puedan ser postulados como candidatos, con lo cual, Morena podría quedarse sin “tapones” y todo por tratar de sacar ventaja, por ilegales.

La antítesis de la legalidad se llama Morena; el partido que dice enarbolar los principios “de no robar, no mentir y no traicionar”, actúa, procede y camina contrario a esos ejes porque, a todas luces, hay un uso indebido de recursos públicos para promocionar a sus “corcholatas”; además, mienten al decir que no están en un proceso interno para elegir a su candidato presidencial, cuando eso es lo que están haciendo y traicionan a la democracia, esa que según defienden. Morena y todos, debemos tener muy claro que las reglas que norman las precampañas en México son muy restrictivas y ajenas a la naturaleza de la política: buscan restringir la actividad primordial de los políticos que es la promoción constante de su persona en todo momento y lugar. Pero son las reglas y mientras sean vigentes, deben cumplirse.

Pero el partido en el poder ha sido un constante violador de las disposiciones; sacaron su Plan A, de la reforma constitucional electoral, que no pasó; su Plan B, con enmiendas a las leyes secundarias, que tampoco prosperó y ahora, el Plan C es la violación a todo marco normativo para adueñarse del poder.

Peor aún, los de Morena, que presumen transparencia, no quiere que nadie los fiscalice respecto a su proceso de designación de su candidato presidencial, pero eso sí, ya anda pasando la charola a funcionarios, servidores públicos y legisladores para financiar esos actos anticipados de campaña.

Es momento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúe; las denuncias están puestas, solo falta ver si no les temblará la mano para hacer respetar la legalidad en la contienda.

Mientras, Acción Nacional en Tlaxcala trabaja para denunciar, como lo hemos hecho en su momento, este tipo de actos ilegales, los cuales, por desgracia, ya son replicados por funcionarios estatales y legisladores de Morena, quienes andan en plena promoción personal en la búsqueda de sus aspiraciones.

Morena, está más que claro, es el partido de la ilegalidad y eso no se debe permitir; actuemos con firmeza por una contienda electoral ejemplar.





Presidenta del PAN Tlaxcala*