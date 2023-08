El tren de la opacidad

Fue en marzo de este año cuando la gobernadora Lorena Cuéllar presentó ante los medios de comunicación el proyecto del denominado Autotrén, un sistema de transporte que conectaría diversos puntos de la capital, mismo que se pretende construir en tres etapas, contemplando en la primera un tramo de sólo 2 kilómetros entre el jardín botánico y el IPN.

Sin embargo, las quejas de los vecinos no se hicieron esperar, así como los cuestionamientos razonables que deberían haber sido escuchados por la autoridad estatal desde el primer momento.

Todo parece indicar que el proyecto no cuenta con la suficiente planeación, por lo que no permite brindar certeza y transparencia en el proceso de esta inversión millonaria en el estado que, dicho sea de paso, no está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo.

Conforme fuimos conociendo detalles, nos dimos cuenta de que la obra no resolvería los problemas de movilidad en la zona centro de la capital del estado, un lugar donde todos los días convergen miles de estudiantes, docentes, servidores públicos, comerciantes, entre otras actividades económicas.

Según lo informó el propio gobierno, cada convoy podría transportar a 32 personas. Lejos estamos de que este servicio verdaderamente resuelva los problemas de movilidad de la capital y mucho menos podríamos ver un descenso en el uso de vehículos, al ser mínimo el impacto que generaría.

Peor aún resulta la poca información en torno a la empresa responsable de la ejecución de dicha obra, así como de los permisos federales y estudios necesarios para realizar un proyecto de esta naturaleza.

Por todo ello, el gobierno no debería tener oídos sordos ante las demandas de los capitalinos, quienes tienen el legítimo derecho a manifestarse.





