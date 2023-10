Ellas, siempre ellas, las cuidadoras

Hace muchos años, una señora de una comunidad me pidió apoyo de programas sociales para ayudar a su familia. Me explicó que su esposo no podía moverse y estaba en cama, que ella tenía que salir a trabajar para sostener el hogar y su hija mayor era quien se quedaba a cuidar a sus hermanos y padre, y a realizar los trabajos del hogar. Cuando le pregunté la edad de su hija, la respuesta me dejó fría y me marcó para siempre. Nueve, contestó. Una pequeña de nueve años debe estar en la escuela y jugando, pensé, pero esta niña se convirtió sin pedirlo ni desearlo a su cortísima edad en la jefa del hogar.

Especialmente en la cultura latina, se cree con firmeza que quienes requieren cuidados como lo son menores de edad, personas con discapacidad o limitaciones motrices y adultos mayores, deben ser atendidos en casa; y, principalmente, por mujeres.

Cuidar no solo es cansado, desgasta física y mentalmente, quita a quienes cuidan oportunidades de desarrollo profesional y dedicación de tiempo a sí mismas ya para auto cuidarse o para actividades de esparcimiento y aprendizaje. Aun así, se sigue viendo normal que, especialmente la madre o abuela, deje de vivir su propia vida para cuidar a los demás.

Si ellas, quienes no perciben ingreso alguno por cuidar fuesen adecuadamente remuneradas, el monto que se debiera destinar a esta actividad sería del 26.7 % del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, más de una cuarta parte del valor total de lo que produce el país en bienes y servicios.

¿Cuánto es eso? El PIB en 2022 fue de 18.3 Billones de pesos (dieciocho mil trescientos millones de pesos). La actividad que más aportó fue la manufactura, con cerca del 19 %, seguida del comercio que apenas sobrepasa el 10 %. ¿ves la importancia del sector cuidados, querida, querido lector? Los cuidados son 7 % más que la tan apreciada manufactura y seguimos subestimando su valor.

Según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 del IENGI, de los 130 millones de habitantes, se estima que existen 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados. El 64.5 % de ellas recibieron cuidados en su hogar o en otro hogar. 31.7 millones de personas de 15 años y más brindaron cuidados en el hogar.

Un dato brutal y que es base para sostener la brecha en la participación económica de las mujeres frente a los hombres, es que el 75 % de quienes cuidan son mujeres y solo el 25 % hombres. Para ellas, la jornada de cuidados es prácticamente la misma que una jornada laboral legal, con 39 horas a la semana y, en el caso de ellos, el promedio fue de 30.6 horas.

Ahora, de las personas que proveen cuidados en el hogar (principalmente los cuidados no remunerados), la figura de cuidadora principal suma 22.5 millones de personas y claro, el 87 % son mujeres y solo el 13 % hombres.

Los hombres que cuidan cobran su trabajo. Son fundamentalmente cuidadores de adultos mayores y personas con discapacidad, pero de cuidar menores de edad, nada; en nuestra cultura, “para eso está la mamá” o, como piensan algunos encumbrados políticos, los abuelos, cuando los sistemas de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y casas de día o de estancia permanente, entre otras políticas públicas, deberían estar reforzados y al alcance de todas y todos.

El Estado tiene responsabilidad de establecer un sistema nacional de cuidados que valore ese trabajo, lo remunere o al menos, promueva el cambio de cultura para que los cuidados se impartan por y en espacios profesionales. Se estima que ese sistema costaría al erario 1.4 % del PIB. Contra el 26.7 % que aporta, es sin duda una buena inversión tanto económica como en la vida de las mujeres y niñas. La pregunta que surge es: ¿la próxima administración lo tomará en serio? Al tiempo.