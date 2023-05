Ellas son de oro

Así, de oro, se han comportado dentro y fuera de la alberca las integrantes de la selección mexicana de natación artística. A raíz de la polémica por la falta de apoyo para su deporte han sido entrevistadas y nunca han denostado, ofendido, reclamado, señalado, culpado ni sembrado polarización, mucho menos odio. Ellas sonríen, describen sin calificativos e invitan al obligado sector público y al muchas veces omiso sector privado a construir los sueños de México y hacerlos realidad.

El siglo XXI fue declarado como “el siglo de las mujeres” por la ONU y ellas dan muestra en todas las disciplinas y la participación pública y privada que fue una decisión acertada. En el caso del deporte mexicano, en solo 6 gestas olímpicas realizadas en el siglo, los hombres han traído 13 medallas y las mujeres 18; México nunca ha sido una potencia en deporte, pero el decreto que dio vida a la Conade allá en 2006, le obliga a: “Establecer programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y personal de soporte con relación a los resultados obtenidos, para eficientar la alta competencia deportiva; y, regular la utilización de los recursos financieros gubernamentales como inversión al deporte, en lugar de gasto administrativo…”.

En diversas entrevistas, Ana Guevara, con reiterados desplantes de insolencia, le ha faltado al respeto a las atletas que trajeron 3 oros y un bronce de la copa mundial de natación artística realizada en Egipto llamándoles “mentirosas” y “deudoras”, diciéndoles que vendan Avon, Tupperware o calzones si así lo desean, refiriéndose a la venta de trajes de baño que realizan para solventar sus gastos.

Desde enero de 2022, la World Aquatics desconoció a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) por problemas de gobernanza y malos manejos administrativos. Todorov impugnó ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, pero la máxima instancia legal deportiva en el mundo confirmó la sanción de la World Aquatics. Desde entonces, existe en México un comité estabilizador nombrado por la Federación Internacional. De hecho, el pasado 05 de mayo, Todorov volvió a ser vinculado a proceso por un juez mexicano, por el delito de peculado por 8.7 millones de dólares de dinero recibido del Estado Mexicano.

Entonces ¿cuál es el problema? Que Todorov sigue al frente de la ahora inoperante Federación Mexicana de Natación que es una Asociación Civil a la que la Conade sigue reconociendo y apoyando a pesar del desconocimiento internacional y del proceso penal que enfrenta su espurio titular, en detrimento de las atletas, que son las menos culpables de todo ese embrollo.

Ana Guevara tiene como último grado académico la preparatoria. No sabe de leyes ni de administración pública; si tuviera conocimiento formal, podría resolver esto ante las instancias fiscalizadoras. Es alarmante y hasta sospechoso que la autoridad privilegie a un presunto ladrón, ya vinculado a proceso penal por autoridad mexicana, frente a su obligación institucional de apoyar a las atletas.

No es el primer caso en que Ana Guevara acusa a una deportista de deudora y mentirosa, al parecer adjetivos favoritos de la funcionaria (que no le ha aplicado a Todorov). Así lo hizo con otra campeona mundial, Paola Longoria, quien la combatió en instancia judicial y ganó. En el caso de las nadadoras, si fueran deudoras, no debería haberles ministrado recursos desde el momento que comenzó su alegada deuda.

En tanto, las campeonas sonríen y siguen buscando apoyos para ir a los Olímpicos. Hacen un llamado al gobierno y a las empresas: “quienes se quieran sumar a alcanzar sueños, son bienvenidos; es apostar a los atletas, es una inversión muy linda…si de su parte existe la posibilidad de apoyar, que lo hagan”. Lo dicho: ellas son de oro.