Hace al menos cinco años hemos escuchado con mayor frecuencia la expresión “empoderamiento femenino” como sinónimo y símbolo de libertad de las mujeres; pero es preciso hacer algunas reflexiones acerca de lo que significa y las consecuencias de un equivocado o buen entendimiento de lo que se debe comprender como el empoderamiento femenino.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como “empoderamiento” a la acción y efecto de empoderar (hacer poderoso a un desfavorecido)” y “empoderar” es hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido, pero también significa dar a alguien autoridad o conocimiento para hacer algo.

Las anteriores definiciones nos dan claridad sobre lo que significa empoderar a una mujer; sin embargo, no explican por sí solas lo que conlleva ser una mujer empoderada, pero que además no es un término exclusivo del género o del sexo femenino. Por ejemplo, actualmente las autoridades electorales hablan de grupos de ciudadanía históricamente desfavorecida refiriéndose a las personas con discapacidad o a integrantes de la comunidad LGBTTQ+, lo que ha dado lugar a medidas afirmativas para que estos grupos ocupen un lugar en los congresos de los estados, ayuntamientos o el Congreso de la Unión.

Sin embargo, el empoderamiento de estos grupos desfavorecidos, a los que se ha incluido a las mujeres, no debe entenderse únicamente como acceder a un cargo de elección popular o tener un cargo de autoridad. El empoderamiento femenino denota también dar conocimiento a una mujer para que pueda hacer algo; por ejemplo, denunciar una situación de violencia doméstica o enseñarle las vías para ejercer sus derechos no solo político electorales, sino todos los que todas las personas gozan; lo que implica darle la información necesaria de quien tiene algún tipo de autoridad y que le brindará apoyo para poder salir de esa situación.

Desde mi consideración, las mujeres no nacemos siendo víctimas o vulnerables, nos enseñan a serlo; pero en realidad, somos personas empoderadas dentro de nuestro círculo familiar y social porque tenemos el conocimiento para hacer algo; decir lo contrario es denostar las capacidades de las mujeres que no sobresalen en la vida pública, ya sea porque no pueden o porque no quieren, y por ende demeritar sus conocimientos, experiencia y valor. Esto, porque existen personas empoderadas gracias a mujeres empoderadas en la vida privada.

Pero ¿qué está pasando en la vida pública con el empoderamiento femenino? Se está mal entendiendo que una mujer tiene poder siempre y cuando tenga algún cargo público, participe en foros, eventos o legislen, lo cual es correcto y loable; pero ¿qué están haciendo esas mujeres con poder para apoyar al resto de las mujeres de a pie? En la vida real no se notan los resultados y no es que se les exijan resultados a las mujeres y no a los hombres, la realidad es que la ciudadanía le debe exigir por igual a hombres y mujeres; si no, estaremos dando privilegios a las mujeres por el hecho de ser mujeres y eso no es igualdad ni equidad.

No se debe tomar como una exigencia desproporcionada la demanda hacía las mujeres con poder, sino todo lo contrario, si la protesta ha sido que los hombres no han hecho nada por las mujeres (de lo cual difiero) es natural que entonces se espere un apoyo y sororidad de las mujeres con cargos públicos; analicemos, pues, las acciones de mujeres que se han visto beneficiadas con las reformas a las leyes y cuál ha sido su aportación para que más mujeres, con cargos públicos o no, se vean empoderadas; seamos proactivas y sororas en la vida real y no solo en el discurso, las nuevas generaciones deben saber que todos y todas nacemos sabiendo ser líderes pero es algo que se debe trabajar, independientemente del género.

Apoyemos a las mujeres, pero también exijamos resultados para que más mujeres tengan poder sobre sí mismas y sean factor de cambio desde el núcleo familiar, no olvidemos que lo primero que vemos en la vida es la cara de una mujer.