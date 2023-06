¿En manos de quién está la seguridad de los tlaxcaltecas?

Resultó sorpresiva la detención de altos mandos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con posesión de una fuerte cantidad de dinero en efectivo y aprehendidos por su probable participación en delitos graves, incluido el de extorsión.

Es inevitable cuestionarse sobre el proceso que el Gobierno del Estado sigue para contratar a los responsables de la seguridad, pues resulta inverosímil que no se haya detectado con oportunidad, que el primer Secretario de Seguridad Ciudadana, hasta hoy en calidad de ilocalizable, era perseguido por la justicia; o bien, que los implicados en la detención de la semana pasada estaban siendo investigados por su probable participación en la comisión de diversos delitos graves.

En palabras de Celaya Gamboa, al menos 100 elementos han sido cesados de la SSC por conductas inapropiadas; sin embargo, a todas luces pareciera que esta Secretaría requiere de una limpia mayor y de una revisión exhaustiva que permita evitar que la delincuencia se infiltre en las más altas esferas del gobierno del estado.

Y es que de nada sirve una inversión millonaria para crear el C5i, si no tenemos la certeza de que quienes lo operan no tienen vínculo alguno con la delincuencia, y que incluso pudieran utilizar la tecnología implementada por el estado para cometer delitos en contra de los tlaxcaltecas.

Qué grave sería que se utilizaran las cámaras de vigilancia para planificar la comisión de delitos, con ayuda de infiltrados de la delincuencia en el Centro de Control y Comando recientemente inaugurado por la Gobernadora y el Secretario de Gobernación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana requiere una cirugía mayor si de verdad se pretende combatir la inseguridad, impunidad y corrupción en el estado; más aún, si la intención de fondo es proteger a los tlaxcaltecas para evitar que sigan siendo víctimas de la delincuencia.





Sin abrazos, solo balazos

Reiteradamente me he referido a la política fallida del presidente de México en contra del crimen organizado. Este lunes el periódico El Universal dio cuenta de que más del 80 % del país está invadido por el crimen organizado y la actuación frente a los grupos delictivos simplemente no cambia.

Como resultado de esta política, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y recientemente fue calificado por The Hill, como el Estado más peligroso para ser sacerdote. Las mujeres también son un sector que está desprotegido, y las madres y padres buscadores de los restos de sus hijos, son el resultado de la inacción e insensibilidad gubernamental.

La impunidad sigue siendo un problema mayúsculo para lograr la anhelada justicia y las víctimas de los delitos se encuentran desamparadas frente a la autoridad rebasada y muchas veces vinculada con la delincuencia.

Si esto no cambia de inmediato, las consecuencias se recrudecerán aún más y el camino para recuperar la paz será más lejano.





Consejo de Europa

Esta semana participo en el Consejo de Europa, donde abordaré dos temas que generan especial preocupación entre parlamentarios de todas partes del mundo: la represión transnacional y la brecha digital.

Desde este importante foro me referiré a temas ocurridos en México y puntualizaré respecto de asuntos que pasan en Tlaxcala.

Lo invito a que siga estas participaciones través de mis cuentas oficiales en redes sociales, donde me encuentra como Minerva Hernández.





Agradezco el favor de su lectura.