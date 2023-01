¡Enero 2023!

Año que arranca entre conflictos, carestías y una pandemia que no cesa. Año, en que, con todo y las dificultades existentes, debemos empujar hacia delante nuestra vida. En el decir de los que saben, este pudiera ser un año de estancamiento económico. Aunque en México todo parece indicar que está conjurada la amenaza de una inflación sin freno; el peso se consolida en el mercado internacional. Pero la tranquilidad social se fractura. Sinaloa padeció horas de horror y de drama. La captura de un “capo”, sucedió con ambiente de guerra. Por fortuna prevaleció el ejército. Pero hubo un saldo lamentable de muertos y heridos.

En otro orden de ideas en el DF, un convoy del tren metropolitano, se impactó contra otro. Un muerto y muchos heridos. Alharaca mayúscula de la oposición. En esta administración es el segundo accidente de esta naturaleza. La agitación por la sucesión presidencial, está “in crecendo” la “mano negra”, tiene mucho trabajo, busca incidir en la máxima decisión. La “canalla política” se esfuerza por regresar al poder presidencial.

Ese accidente origina sospechas y suposiciones. Los grupos contendientes por “la grande”, afinan su artillería. Quisieran destroncar al adversario. Este ambiente político convulso e intranquilo, se está produciendo en el marco de una envenenada y siempre critica atmósfera de intriga y mentira.

Las redes sociales rebosan de podredumbre. Hay personajes de la vida pública que con todo y el descredito que cargan, se afanan en aparecer un día sí y otro también. Pero sus “patrocinadores”, se mueven en las sombras con muchos recursos económicos. Hay partidos políticos que arrastran el descredito del ayer y que no aciertan a proponer programas electorales que convenzan. Antes prometieron mucho, cumplieron casi nada. En el subsuelo de la vida pública, se agita revivida amenaza nazi, exportada de Europa, ahora presente aquí y en toda América.

En Brasil, el expresidente se fue del poder dos días antes, se refugió en EEUU y allá, el siete de este mes se produjo un fallido golpe de estado ciudadano. Lula Da silva va por un tercer periodo de gobierno. En los anteriores reformó para aliviar el desequilibrio abismal entre poderosos y mayorías empobrecidas. Su corriente política logró con Dilma Rousseff, continuar sus intenciones de transformación, pero la extrema derecha la derrocó.

“Orden y progreso”, reza la bandera brasileña. “Orden y progreso”, pregonaba el porfirismo mexicano. Lula Da silva regresa después de superar un proceso penal en su contra. Su antecesor le minó el camino y el sábado pasado casi lo derrocan. Las hordas antidemocráticas no consiguieron su objetivo.

En Perú hace muy poco, Pedro Castillo, presidente de esa nación, no corrió con tanta suerte. Castillo, profesor de primaria querido por su pueblo, persona bien intencionada, pero sin el “colmillo” necesario, se hizo asistir de un equipo de gobierno que resultó corrupto. Pero desde el inicio de su administración, al asecho estaban, el capital externo, la oligarquía local, los medios de comunicación y los poderes Judicial y Legislativo. Lo asediaron hasta victimizarlo con un “golpe blando de estado”. Para salvarse, Castillo intento desintegrar al Legislativo sin éxito y ahora está encarcelado, acusado de corrupción y su familia exiliada en México.

Perú vive ahora un baño de sangre. En toda América el voto democrático es la expresión de pueblos que ya se hastiaron de la corrupción y la rapiña neoliberal que empobrece, mata y despoja. Que depredan la riqueza nacional y niegan a la democracia. En el mundo occidental, el neoliberalismo está en declive. Transferir la riqueza publica a manos privadas, llevando a la miseria a las masas, solo ha prohijado violencia, que se manifiesta en una imparable migración, que corre de sur a norte y que tan preocupado tiene al presidente Baiden.

2023 es un año que está naciendo en medio de convulsiones sociales. Inconformidades fáciles de entender en sus orígenes, pero difíciles de atender en sus consecuencias. Todos los eneros se pronostican de cuesta económica difícil. Pero este trae, convulsiones tanto en el continente como en México. Sin olvidar, que después de Navidad, Fin de Año y Reyes quedamos gastados y deberemos salvar la situación familiar en medio de la carestía.

Se acabaron las fiestas. Lo vivido, ¡bien vivido está! Lo bailado ya nadie no los quita; la alegría compartida llenó las horas felices. Ya veremos cómo llegamos al dos de la Candelaria. Pero seguro vendrán más convulsiones. Aunque en México, el golpe blando que los estrategas de la derecha extrema diseñaron desde hace tres años, no alcanzará a ser golpe de estado. Porque nuestro ejército es institucional y no de “milicos”. Eso no quita que las aguas de la vida social estén agitadas ¡muy agitadas! Aunque no hay duda que seguiremos empujando nuestra vida hacia delante. Pero vendrá más intranquilidad y desajuste social. ¡De esto, podemos estar ciertos!