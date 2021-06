Error en actas oficiales: problema grave 

¡QUÉ PROBLEMA GENERA! Solicitar en la oficina de trámites, un Acta de Nacimiento, de Divorcio o de Casamiento, o cualquier otra que deba requerir la persona interesada, es una posible sorpresa inesperada, porque en esa visita pueden encontrarse en el texto del acta solicitada en primer término: el o los nombres y apellidos equivocados en su ortografía o cambiados totalmente, además de la decepción para el gestor en virtud de que el documento oficial es muy necesario, entorpece gravemente trámite requerido con carácter de ¡URGENTE!

Casos abundan: uno de ellos donde el recién nacido para ser atendido en el ISSSTE con prioridad el padre de familia debe exhibir el Acta de Nacimiento en el momento de ser registrado el neonato, la Secretaria del Juzgado anota en el Acta que está elaborando, después de recabar los datos correspondientes, que el niño nació el 11 de diciembre y presentado el 3 del mismo mes, documento redactado por la secretaria del Registro Civil y legalizada por el Juez correspondiente, documento que por la prisa, no la leyó bien el padre de familia. Error principal de la que elaboró el Acta, y también la irresponsabilidad del Sr, Juez quien tomaba café y fumaba, además; leía el Diario Informativo, con otra peculiaridad que connotaba su profesión de Jefe solo recibía legajos de Actas, para rubricarlas, porque según se notó; no las firmaba de acuerdo eran terminadas por las secretarias. Ese error permaneció hasta que el niño entró a cursar la educación primaria cuya estancia escolar estaba a 900 kilómetros, desde donde el Juzgado solicitaba la presencia del afectado. Actualmente, para aclaraciones desde Tlaxcala es necesario que el quejoso asista personalmente al lugar del registro, empleando gastos económicos y tiempo, todo ello por errores cometidos por el deficiente personal administrativo del lugar donde expiden los documentos oficiales para la vida civil. En justicia; los gastos los debiera pagar el que cometió el error porque no percibe un sueldo para hacer daño quien ya ha pagado el servicio.

Estos errores se encuentran en oficinas gubernamentales estatales y municipales como en el área judicial donde en igual forma se cometen errores indebidos contra los usuarios, como son los demandantes de justicia, que por falta de buena redacción cometen injusticias muchas veces difíciles de enmendar. En el ámbito gubernamental debe existir personal administrativo responsable y preparado para desempeñar el trabajo enmendado. Debe reconocerse que las redacciones de documentos no siempre están a cargo del empleado sino del jefe de la oficina, nombrado sin más preparación que la relación política que prevalece con la autoridad superior, de ello también goza el servicio público desde luego en detrimento del solicitante.

Lo importante que es anotar correctamente un acento ortográfico o número romano o arábigo, importante anotar una fecha completa con día, mes, y año así como nombres completos y debidamente cotejados con las Actas de Nacimiento.

La responsabilidad de anotar en un documento jurídico los datos precisos para evitar errores futuros como el caso, donde la persona hereda por predio de Testamento: un bien cuantioso y a la hora de darlo a conocer por la autoridad correspondiente a nombre de María Candelaria Robles López el citado beneficiario se identifica como Ma. Candelaria Robles López como fue registrada legalmente, aún así; no tiene derecho legal de recibir el testamento, por la diferencia del registro del nombre. Es el valor de la importancia de escribir apegada a la legalidad.

Actualmente se nota en Oficios, Circulares y Memoramdumes que carecen de datos (que se escriben fuera del texto) hacen falta, para ubicación de la dependencia que los expide, porque no citarlos inducen al error de localización hacia donde debe dirigirse la persona aludida. La presencia de tanto error se debe a la falta de preparación desde los jefes (altos y medianos) hasta el simple empleado que hace las tareas de escribir, a esos empleados de gobierno les hace falta una serie de cursos de actualización para poder atender con eficiencia el Servicio Público que se ofrece a la ciudadanía en general.

El servicio gubernamental cada día debe ser más eficiente en beneficio de nuestro país.