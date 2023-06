¡Escenarios…!

¡Vivimos un panorama social tan cambiante como preocupante!; Al diputado Quadri en la CDMX, en un acto callejero los estudiantes lo increparon, lo abuchearon y obligaron a retirarse. En el EDOMEX, --con candidatura de sacrificio, para salvar el pellejo y la cartera--, en un acto de cierre de campaña, los operadores de PRD y PAN se enfrentaron a sillazos. En la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, en un partido, en un evento de obsequio de juguetes, terminaron a golpes.

Una marcha dominical de “apoyo” a la Corte arremetió con violencia contra manifestantes que criticaban en el pórtico de ese poder, pero lo hicieron con golpes, con odios y racismos. De los tres poderes de la unión, ahora el Judicial es el que encabeza la violencia institucionalizada.

Ya sabemos que el derecho permite el uso de la fuerza física legitimada, solo que ahora el poder de la toga, el birrete y el mazo, y el que aplica la ley, juzga, protege y preserva al régimen creado en la etapa neoliberal.

Ahora el Congreso federal parece haber extraviado la cordura y la civilidad, porque en su tribuna y escaños se han instalado la ofensa, la altanería, los gritos y sombrerazos. La desesperación por estar fuera del poder presidencial los está conduciendo a un discurso de falacias. Parece una arena de lucha libre de barriada, o la actuación de los payasos de un circo en derrota.

Conforme se avecinan las elecciones presidenciales, los que ahora callejean en la orfandad del presupuesto, desesperados, extraviados, casi en la paranoia, se miran incapaces, a un conducidos por una X adinerada de organizarse para conquistar la simpatía popular y en su extravió, pudieran acudir a la violencia a partir de la maniobra subterránea.

Todos sueñan con ser candidatos tengan apoyos o no, méritos, tamaños. La debacle en EDOMEX desconcertó y apagó. En ese estado hay una maestra triunfante, que se sacó la rifa del tigre; las estructuras de la más rancia pirámide de Atlacomulco están íntegras y con mucho dinero, tienen experiencia y vicio de poder.

El nuestro es un país que se cansó del dominio gobiernista la corrupción y el engaño; hasta la oposición requiere un cambio, pero no encuentra el rumbo ni lideres, porque los intereses que de trasfondo gobiernan, se oponen. En la política priista, cada político tiene un dueño un collar y una cadena. Y los dueños de la cadena son los que se oponen a los cambios.

EDOMEX y Coahuila son muestra de una componenda en lo oscurito. Los “atlacomulcos”, muy poderos han sido y son, pero ahora son una especie en extinción. Los gobernadores como Salomón Jara se apresuran a llenar la cartera. Los ex sienten tener los tamaños para la silla grande, aunque algunos lo hacen solo para proteger sus fortunas mal habidas.

Los partidos que antes se odiaban a lo jarocho, hoy caminan del brazo y por la calle. Tiraron al basurero sus ideologías y sólo las enarbolan cuando les conviene. Los cambios que antes se miraban imposibles ahora asoman, pero las estructuras de setenta años priistas, se afianzan a la corrupción.

El cambio pacífico camina, pero con obstáculos. Los guardianes del viejo régimen como el INE están cayendo, pero el poder Judicial se antoja invencible. El derecho, es norma con fuerza de cumplimiento que protege lo establecido – propiedad, riqueza, poder, factores de producción, tecnología y conocimiento--. Qué bueno que administración de justicia en fuerzas armadas, no cohabitan el mismo mandato. Pero que difícil está resultando el cambio pacífico.

El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó contra viento y marea; el comercio internacional reclama una vía tras oceánica que “va” no obstante la multitud de obstáculos; un Tren Maya cuestionado en cada instante; la corrupción se empecina, quiere su sitio y su tajada. Como se mira, no es el voto popular quien decide la vida del país, sino los factores reales de un sistema democrático fingido, alabarderos de los poderosos.

Lo oculto se manifiesta en el subsuelo político de México, los próximos meses serán definitorios; Delfina Gómez en EDOMEX, enfrentará al Frankenstein del aparato burocrático y con estructuras sólidas y ajenas. La mexicana es ahora, una sociedad más informada y consiente, más actuante y rebelde. Flagelada por más de noventa años de dominio omnipotente.

El cambio no camina sobre rieles aceitados, solo debemos esperar que transcurra en causes pacifistas. Nuestros padres y sobre todo los abuelos, vivieron la violencia revolucionaria en el siglo pasado. Queremos un cambio en la paz. que no se mira fácil. Querido amigo AGA, no es posible un discurso de dulzuras y bondades, cuando se asoma un horizonte borrascoso.