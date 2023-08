¿Eso nos hará felices?

Ahora nos volcamos por multitudes a visitar los centros de mercadería china en Tlaxcala y Chiautempan. Grandes tiendas de productos asiáticos han abierto.

Mercancías de mala calidad, que hace años, vía Los Ángeles, California, llegaron al continente y recorren el mundo, y ahora aterrizan en Tlaxcala y Chiautempan. China es la maquiladora del mundo. País de imaginación ilimitada, la inventiva china antes que Europa inventó el papel, la imprenta, la pólvora, el papel moneda, la seda, e hizo de la guerra un artificio.

Entre el siglo pasado y el actual, en unas cuantas décadas, los chinos brincaron del medievo a la modernidad y ahora se inscriben entre las potencias mundiales. A contra reloj, occidentalizan sus ciudades, en tanto agoniza su cultura milenaria. Su arquitectura, alimentación, música, acupuntura y medicina naturista, sucumben al embate de los cambios. País superpoblado como ninguno; mosaico policromo de orígenes y razas, la dirigencia china por la fuerza impone cambios.

Tienen mucho dinero, buscan conquistar invirtiendo en dólares y pian pianito van desplazando al verde dólar, como moneda mundial. Todos los días miles de contenedores chinos surcan los mares llevando mercancías al mundo entero y a la inversa, cientos de buques acarrean materias primas para sus centros de producción. Factorías propias o de maquila, ellos producen y el mundo consume.

No creen en la democracia occidental, sus dirigencias las deciden en comités o en consejos nacionales; no preguntan a sus gobernados si están acuerdo o no, solo imponen. Su sistema social es rígido, férreo y determinante. En poderío militar rivalizan con cualquiera, tienen arsenal atómico, su ejército ya no es aquel mediocre que Japón venció cuando invadió al continente.

Viajan al espacio y hasta marte y disponen de mano de obra casi regalada e infinita que maquila lo que otros países solicitan. Todo ello se ha traducido en desarrollo y riqueza. Para colonizar los mercados, no necesitan de la fuerza o de porta aviones amenazantes; aunque los usan si es necesario.

Pero es su comercio, lo que domina a gran parte de las finanzas mundiales. Los analistas internacionales afirman, que muy pronto China será la potencia número uno, a la par que decrezca el sueño americano. Porque los giga bancos neoyorkinos no entienden, que la enorme pobreza desatendida en muchas ciudades gringas, es la amenaza que los puede destruir; y que la explotación irracional durante décadas de las riquezas continentales se ha traducido en imparable migración que los aplastará.

Ahora bien, acerca del tema debemos reflexionar. Observe usted como los tlaxcaltecas buscamos ingresar por multitudes a “plaza china” y “merca Asia”, porque lo novedoso es imán para nosotros. Aunque se trate de plásticos peluches, utilerías y baratijas de úsese y tírese.

Lo verdaderamente lamentable es que sigamos siendo conquistables. Hace siglos, sucumbimos, a la conquista española deslumbrados por el encanto de los espejitos y ahora lo hacemos frente lo que creemos barato. Hay mercancía que conviene es cierto, pero la gran mayoría no.

La ropa mexicana no desmerece frente a ninguna. Las guayaberas yucatecas, por ejemplo, son hermosas. México confecciona con calidad y nuestros propios centros comerciales, ofrecen mercancía asiática de mejor calidad y a bajo precio. Pero ahora, frente a lo asiático y los empresarios de ojos rasgados, con mercancía chafa y cara nos deslumbramos y vamos tras el espejismo y si quiere desengañarse, visite los centros mayoristas en las calles del Carmen en ciudad de México y convénzase.

Allá dominan el mercado de mayoreo, pero ahora, -ambiciosos como son- van tras el de menudeo, haciéndose ellos mismos la competencia desastrosa. Porque la presencia de multitudes en estos lugares novedosos hasta pareciera que regalan o se asiste a alguna peregrinación.

Por eso me pregunto ¿deveras nos hace felices ese tipo de mercancías? ¡En lo personal creo que no! porque son plásticos desechables o peluches caros que terminarán en la basura y contaminando. Son fragancias químicas de imitación, que no sabemos el daño que hagan a nuestra piel; cosméticos corrientes que dañarán rostro y ojos; son productos de ferretería que no cubren los estándares de calidad mexicanos; productos para el hogar de un solo uso.

Pero lo más importante; cuando compramos en esas tiendas les estamos arrebatando el trabajo a los obreros mexicanos, a los proveedores y productores de materias primas. Ambos al no vender, no llevarán el pan a la mesa de sus hijos y quizás algún día se inscriban en la delincuencia, que está destruyendo la paz social de México, no la de china. ¿eso nos hará felices?