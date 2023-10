Espacio INE | Atención a personas adultas mayores

EILEEN ZACAULA CÁRDENAS





El aumento en la esperanza de vida en México, como en el resto del mundo, ha permitido un incremento de la población adulta mayor, fenómeno que trae consigo repercusiones no sólo económicas y sociales, sino institucionales desde el punto de vista del humanismo y de los servicios que se le brindan a este sector.

Ante este crecimiento exponencial, que no ha ido acompañado de estrategias de atención adecuadas, es cada vez más imperioso para las instituciones rediseñar protocolos que favorezcan la integración y cuidado de grupos vulnerables, cuyas necesidades se han soslayado sistemáticamente, como es el caso de las personas adultas mayores.

Partir del entendimiento y sensibilidad sobre el hecho de que la atención a las personas mayores a lo largo de todo su proceso de cronicidad, muchas veces asociado a una discapacidad o dependencia, debe ser, necesariamente, especial y diferenciada para que se les dé el protagonismo y participación efectiva en las planificaciones y se garantice el ejercicio de sus derechos.

No es otra cosa que brindar una atención centrada en la persona, por ello, el Instituto Nacional Electoral, a través del Registro Federal de Electores, ha ido armonizando sus procedimientos, de modo que tramitar una credencial para votar no implique generar una carga adicional a la ciudadanía, particularmente para aquellos sectores más vulnerables.

En tal sentido, dentro de las estrategias operativas que permiten mejorar el acceso al servicio registral durante la operación de los módulos de atención ciudadana, se considera brindar atención prioritaria a las solicitudes de credencialización a personas adultas mayores en albergues y asilos.

Así, para las personas imposibilitadas para acudir al MAC, se brinda atención de acuerdo con lo establecido en el Artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para lo cual las instituciones de asistencia (albergues, asilos, casas hogares) deberán generar la solicitud por escrito y obtener el certificado médico, individualizado, para quienes requieran del servicio.

Por otro lado, para el caso de la ciudadanía que no pueda expresar su voluntad de manera indubitable, clara y precisa, el personal del MAC deberá apegarse al Procedimiento para la atención a la Ciudadanía que está imposibilitada físicamente para acudir al Módulo de Atención Ciudadana (Acuerdo INE/CG28/2020).

De este modo, un trámite registral, dentro del MAC o fuera de éste (en los casos descritos en líneas previas), invariablemente recibirá una atención prioritaria. Es más que una política institucional, es un cambio cultural respecto de la atención “tradicional”, pues se trata de incluir valores fundamentales como el respeto por la dignidad y los derechos de las personas.

Quedan temas pendientes, por supuesto, se me ocurre el caso de las personas “cuidadoras” que no cuentan con una red de apoyo que, si bien no están imposibilitadas físicamente para acudir a un módulo, no les es posible (o cuando menos sencillo) realizar cualquier tipo de trámite sin desatender por largos ratos a quien de ellas depende. Son casos particularizados, pero créame, también sobre ellos estamos trabajando.

*Vocal del Registro Federal de Electores Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala