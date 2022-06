Espacio INE | Colombia: una lección que aprender

Mirna Eugenia Garduño Ruiz*

Este domingo 19 de junio se celebraron las elecciones, y no, no me refiero a ninguna en la República Mexicana, sino a las elecciones nacionales que se llevaron a cabo en el país sudamericano de Colombia.

¿Qué importancia puede tener para las personas lectoras, y todavía más, para el electorado de una de las entidades de nuestro país, el desarrollo y desenlace de las elecciones en Colombia?

Considero que mucha, o al menos debería tenerla, porque, aun cuando como el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha convertido en un punto de referencia internacional en la organización de los comicios, debido al desarrollo que esta actividad ha tenido en las últimas tres décadas, todavía hay cosas que debemos aprender y considero que los colombianos pueden servir de referencia y de ejemplo.

Se trata de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en ese país sudamericano; la primera vuelta se habría celebrado el pasado día 29 de mayo.

Esta primera vuelta se llevó a cabo sin la participación de una candidatura oficialista, es decir del partido en el poder, al que podemos ubicar a la derecha en la geografía política, pues el candidato Óscar Iván Zuluaga, identificado con el partido en el gobierno, renunció a la candidatura presidencial a mediados del mes de marzo, es decir hace dos meses antes de la celebración de la primera vuelta electoral, esto después de hacer un cálculo de sus posibilidades de triunfo y considerando los avances que estaba teniendo en las encuestas el candidato de la izquierda, Gustavo Petro.

Óscar Iván Zuluaga, al anunciar su dimisión, declaró su apoyo a la candidatura de Federico Gutiérrez, candidato de la coalición Creemos Colombia, por considerar que era la mejor opción para detener el avance de la izquierda, que en esta ocasión estaba siendo abanderada por un exguerrillero colombiano el doctor Petro.

Esto no fue suficiente, y Federico Gutiérrez se ubicó en el tercer lugar en la elección en primera vuelta, quedando fuera de la segunda vuelta que se celebró el día 19 de junio del año en curso, con la postulación del mencionado Dr. Gustavo Petro, postulado por la coalición Colombia Humana-Unión Patriótica, que había quedado en primer lugar en la primera vuelta, contra el candidato ubicado en el segundo lugar, Rodolfo Hernández, candidato postulado por la Liga de Gobernantes Anticorrupción; la diferencia en el porcentaje de votación entre estos candidatos en primera vuelta fue de 12 puntos porcentuales.

No vamos a comentar el tema de las campañas que, sin duda como todas, debieron ser de grandes contrastes entre las dos posiciones.

De hecho, sólo hay un asunto que quisiera resaltar: aquellos 12 puntos porcentuales de diferencia entre el primero y el segundo lugar durante la jornada electoral del 29 de mayo, se redujeron hasta llegar a tres puntos porcentuales de diferencia entre el primero y el segundo lugar, durante la segunda vuelta celebrada el 19 de junio.

Al principio de estas líneas mencioné que había cosas que debíamos aprender de los colombianos, y se trata de lo siguiente:

A las 5 de la tarde con cuatro minutos, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, escribió en su cuenta de Twitter este mensaje:

Llamé a Gustavo para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle mi apoyo para cumplir con las promesas de cambio por las que Colombia votó hoy. Colombia siempre va a contar conmigo.

A esa hora no podía tener certeza del total de votos recibidos por su candidatura ni de los votos recibidos por su contrincante, pues seguramente los resultados seguían fluyendo; la diferencia era de alrededor de tres puntos porcentuales, eso le bastó para reconocer su derrota y para felicitar a su contrincante.

Sí, en el tema de elecciones y democracia hemos tenido grandes avances que nos permiten apoyar a incipientes democracias alrededor del mundo, que encuentran en nuestro sistema electoral una guía útil para organizar sus propias elecciones, sin duda es una gran lección para toda la ciudadanía mexicana la que ha dejado esta acción.