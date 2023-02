Espacio INE | ¿Cómo será la próxima elección de 2024?

ANDRÉS CORONA HERNÁNDEZ

La única certeza que se tiene sobre el sistema electoral es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la última palabra. Como se ha dicho ya, está será la iniciativa más impugnada de los últimos tiempos. Aún no se sabe cuál será el veredicto de la Corte sobre el llamado plan B, si se valida como lo aprobó el Poder Legislativo, las elecciones serán muy distintas a como se han realizado durante los últimos 30 años y con altas probabilidades de regresar al tiempo en donde el gobierno tenía y mantenía el control sobre los procesos electorales ante la incapacidad de la autoridad electoral para hacerse cargo de las actividades necesarias para ofrecer y garantizar el derecho a la emisión del sufragio a la ciudadanía para elegir a sus representantes, merced a la reducción significativa del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional que la propuesta del ejecutivo la reduce a tres miembros en Juntas Locales y a uno en las Juntas Distritales.

La modificación parte de que habrá, de manera permanente, una Junta Local en cada entidad federativa y una Junta Auxiliar en cada distrito electoral. Hasta el cansancio se ha dicho que el éxito del Instituto Nacional Electoral (INE) no es de las áreas centrales o de órganos desconcentrados, sino de una labor conjunta, por eso la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que el Instituto contará con órganos de dirección, ejecutivos y de vigilancia.

Desafortunadamente, la ciudadanía, a falta de información y con una narrativa presidencial de que el INE es costoso y sólo trabaja cuando hay elecciones, se tiene una opinión polarizada sobre el funcionamiento del órgano electoral. Se establece en la Ley electoral modificada que, las Juntas Distritales serán de carácter temporal solo en periodo de elecciones, si este fuera el caso, dejaría de actualizarse el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, sin la cual no podría haber elecciones, que es una actividad previa a la impresión de boletas y garantiza el principio de: un ciudadano un voto; para esto se tiene que actualizar la cartografía electoral, reseccionamiento o incluso redistritación y todos los días la expedición de la Credencial para Votar con fotografía que, además de ser el medio de identificación preferido por el resto de las autoridades del Estado, también permite votar y ser votado. La Ley modificada establece que los módulos de atención ciudadana se instalen en edificios públicos como Presidencias Municipales o donde las autoridades faciliten un lugar apropiado o no para el buen funcionamiento de dichos módulos.

Hay actividades que la mayoría de la ciudadanía no ve, pero que se realizan y con los que se atiende a diferentes grupos como son las de cultura cívica. Gracias a estas acciones se realiza con estudiantes de primaria el Parlamento de las niñas y los de México, que es un foro de expresión de las niñas y los niños de quinto año de primaria de escuelas públicas y privadas sobre problemas que les atañen en cuanto al ejercicio y respeto de sus derechos, el cuidado al medio ambiente y su bienestar personal. Se realiza también la Consulta Infantil y Juvenil, que es una encuesta que se aplica a niñas y niños desde 3 años hasta adolescentes de 17. También se realizan elecciones escolares con el uso de boleta electrónica, para ir preparando a las nuevas generaciones en el uso de medios electrónicos para las futuras elecciones constitucionales.

Pero hay muchas actividades que, si no se realizan de manera permanente, no podrán ser eficaces para el buen funcionamiento del sistema electoral en su conjunto. Seguramente quienes tienen más de 40 años recordarán que las elecciones eran organizadas por el gobierno y el resultado previsible. El modelo de elecciones a partir de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) garantizó que lo único que es incierto es el resultado de las elecciones, porque los procedimientos dotan de certeza, legalidad, independencia, objetividad y principalmente independencia del gobierno. El nuevo panorama para la democracia y el sistema electoral es que tiende a regresar a los tiempos de injerencia del Poder Ejecutivo en los órganos electorales, a la incertidumbre en los procedimientos y los conflictos poselectorales por la falta de equidad en las contiendas y las reglas hechas a la medida del partido en el gobierno, de tal manera que el resultado sea siempre favorable. De no modificarse el plan b, se echarán por la borda 30 años de lucha por generar certeza en los procedimientos tanto a nivel federal como local, y lo más paradójico es que cuando fueron oposición se desgarraron las vestiduras para hacerlas realidad; hoy que son gobierno les estorbaban y las desechan. La historia se repite.

*Vocal Ejecutivo Distrital de la 01 Junta Distrital Ejecutiva INE en Tlaxcala