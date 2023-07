Espacio INE | El lugar y la forma en que votamos

MIRNA EUGENIA GARDUÑO RUIZ*





Es común escuchar que el Derecho Electoral es cambiante, y eso es verdad, si ponemos atención a las múltiples reformas que se han dado en esta materia en las últimas décadas; sin embargo, hay temas en los que los cambios son marginales, hay actividades sustantivas que apenas y se consideran en las reformas electorales, considero que es el momento de abordar la discusión sobre temas fundamentales como son: la forma en que votamos y el lugar en que por disposición legal se debe de ejercer ese derecho.

Me refiero a la implementación del voto electrónico y los centros de votación que, si bien el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado decisiones relacionadas con ambos temas, principalmente en pruebas piloto, es importante que se generalice en todo el territorio nacional, y para ello, además de requerirse una reforma electoral constitucional, se debe generar consenso entre las fuerzas políticas y la sociedad y, por supuesto, un trabajo institucional en el que participen todas y todos quienes integramos el INE.

Históricamente en nuestro país hemos votado en la sección electoral correspondiente a nuestro domicilio, puesto que así se encuentra establecido en la legislación, esto tiene como consecuencia que las autoridades electorales se vean obligadas a integrar e instalar casillas para la recepción de la votación en alrededor de 70 mil secciones electorales a lo largo y ancho de país; en muchas ocasiones observamos casillas en domicilios casi contiguos, es decir se instala una gran cantidad de casillas en extensiones territoriales reducidas, y algunas veces con escasa participación, esto hace necesario trascender al concepto de sección electoral con el que se relaciona la casilla, para transitar a los centros de votación, en la medida y proporción que logre mayor consenso de quienes toman las decisiones, pues si sólo consideramos reunir entre tres y 10 secciones en un centro de votación en la mayoría de los centros urbanos de población, la distancia que recorrerán las personas electoras no se incrementara sustancialmente, pero se disminuye hasta cinco veces los recursos humanos y materiales que se utilizan en la integración e instalación de las mesas receptoras de la votación considerando el modelo actual.

Por lo tanto, haciendo un ejercicio de costo-beneficio, podemos concluir que se observan ventajas importantes y desventajas menores apenas perceptibles para el desarrollo de la vida democrática del país.

Si conversamos con cualquier persona y abordamos el tema de las elecciones, invariablemente se representará en su mente la idea de una boleta y un marcador, considerando nuestras prácticas; la ciudadanía no concibe una manera diferente de ejercer nuestro derecho al voto. Seguramente habrá posiciones a favor y en contra de un cambio sustancial de la forma en que votamos; habrá propuestas de votación electrónica, ya sea presencial o a distancia, así como la manera tradicional en que lo realizamos; desde luego, también habrá resistencias para ambas posturas, lo cierto es que el voto electrónico ofrece ventajas que no podemos observar en la votación tradicional por sus limitaciones intrínsecas, por ejemplo, se puede votar a la distancia y no de manera obligada en la sección de su domicilio; asimismo, el procesamiento de información puede ser tan ágil como lo permitan los actores políticos que tomen la decisión; además, no se requiere realizar escrutinio y cómputo de votos, lo cual agiliza la oportunidad con que se puede difundir los resultados, reduciendo las horas de trabajo en casilla.

Cuando abordamos temas como el desarrollo de las elecciones, la atención se centra en el costo que representa organizar el proceso electoral y no en los procedimientos técnicos que se llevan cabo para traducir los votos en escaños, por lo tanto, considero necesario explorar la forma en que votamos y el lugar en el que lo hacemos, teniendo en mente las opciones que puedan incidir en una reducción sustancial de recursos, la votación electrónica y los centros de votación; sin duda pueden resultar novedosos para muchas personas, pero no lo son para las personas que realizan elecciones alrededor del mundo, en nuestro país pueden representar un reto, pero estoy convencida de que contamos con la experiencia suficiente para instrumentar cualquier modificación que se realice al marco legal con el que se organizan los procesos electorales en nuestro país.





*Vocal de Organización Electoral Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala