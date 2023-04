Espacio INE | El nuevo Consejo General del INE

Andrés Corona Hernández

El día 3 de abril de 2023, marca un antes y un después en la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por varias razones y que, sin duda, marcará un nuevo derrotero a la institución. Destaco tres circunstancias inéditas.

Primera: Son las primeras consejeras y los primeros consejeros electorales que se designan mediante sorteo y no por consenso entre los partidos, pareciera que es el mejor método, pero en realidad se perdió la capacidad en la Cámara de Diputados de dialogar y alcanzar acuerdos que beneficiaran a todas las fuerzas políticas ahí representadas, la falta de estos definió la presidencia y el resto de consejerías más como un juego de azar donde todas y todos tenían las mismas probabilidades de ser designados. En la historia del anterior Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora INE, no hubo una designación de esta naturaleza, aunque está prevista en la Constitución, pero como última opción de entre las disponibles.

Segunda: Después de treinta años de vida del Instituto y salvo presidencias rotativas y temporales ocupadas por una mujer, la actual presidenta estará en el cargo por nueve años, es decir, también es inédito la presidencia de Consejo General por una mujer. Sin duda tiene experiencia en la materia y su paso por distintos cargos en el anterior IFE y la presidencia del Organismo Público Local (OPL) de Sonora, le dan las credenciales suficientes para continuar con el trabajo técnico que realiza el Instituto.

Tercera: Más allá de lo que se dice y de que su nombramiento fue impugnado por el PAN, la llegada de una presidenta al órgano máximo de dirección cambia la percepción del partido en el gobierno y que promovió una reforma electoral a unos meses del inicio del proceso electoral 2023-2024, con todas las implicaciones positivas y negativas que pueda tener, llama la atención el discurso inicial por parte de la presidenta, de que ahora el Instituto sí realizará elecciones limpias, imparciales y que evitará los fraudes electorales. Eso significa que antes eso pasaba y con su llegada no pasará nuevamente.

Del resto de los consejeros, a pesar de que existe experiencia electoral en algunos casos y en otros desde otras áreas, pero relacionadas con el mismo ámbito, todas y todos ofrecieron sumarse al trabajo que se realiza de manera profesional, imparcial e independiente tanto en órganos centrales como en juntas locales y distritales. Las y los consejeros que continúan en su labor destacaron que la fortaleza de la institución está en el personal, tanto del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) como de la rama administrativa y que, si bien las decisiones se toman en el Consejo General, a quienes les toca aterrizarlas somos quienes estamos en las entidades y en los distritos electorales de los trescientos distritos.

Las y los que formamos parte del SPEN nos congratulamos por la llegada de nuevas y nuevos integrantes del órgano máximo de dirección y nos comprometemos a continuar con el trabajo profesional, imparcial e independiente que nos caracteriza y estamos preparados para iniciar con los trabajos con miras al proceso electoral 2023-2024. Lo único que se pide, es que la austeridad que se busca o propone no disminuya la calidad de lo que hasta ahora has sido motivo de orgullo y reconocimiento nacional e internacional, que es bueno revisar procedimientos, procesos y mejorar donde se tenga que mejorar, pero no se puede hacer juicios a priori y decir que el INE es el órgano electoral más caro del mundo, sin comparar las actividades que realiza con otros órganos electorales, las comparaciones siempre son indeseables, pero si se van realizar, que sea entre iguales. El bajarse el sueldo la presidenta y las y los consejeros del Consejo General, no reduce significativamente el presupuesto del INE, mientras los partidos políticos sigan con su nivel de desconfianza, la reducción de sueldo quedará solo como acto publicitario.

*Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala