Espacio INE | El reclutamiento del personal del INE en tiempo de pandemia

Andrés Corona Hernández*

Organizar elecciones siempre es complejo, pero hacerlo en tiempo de pandemia es mucho más, el reto que implica el que la ciudadanía atienda la convocatoria para Supervisores o Supervisoras (SE) y Capacitadores (as) Asistentes Electores (CAE), no es homogéneo en todas las entidades del país, los estados del norte son quienes más sufren para completar a quienes realizarán la tarea de sensibilizar y capacitar a la ciudadanía que resulte sorteada para ser funcionaria de casilla. La dificultad aumenta porque en tiempos "normales" no se convence con facilidad para que integren las mesas directivas de casilla, en tiempos de la Covid-19, se tendrá que hacer un doble esfuerzo para poder completar el número de funcionarios requeridos.

Los días 12 y 13 de este mes, se realizó en todo el país el examen de conocimientos habilidades y aptitudes a quienes aspiran a ocupar los puestos ya mencionados, aun cuando el registro se realizó en línea para evitar posibles contagios, el examen no pudo ser de la misma manera, por lo que se tuvo que realizar de manera presencial.

Para el caso de Tlaxcala se tuvo una respuesta más que favorable y se puede hacer una buena selección de los mejores perfiles, pero también muchas personas se quedarán en la lista de reserva en espera de que se genere alguna vacante por renuncia. El hecho de que se tenga un número muy por encima de las necesidades de cada Junta Distrital tiene dos lecturas; la primera es que, están verdaderamente interesados en formar parte de la institución para la elección más grande de la historia, y la segunda es que hay una enorme necesidad de fuentes de empleo, aunque sea de manera temporal.

Para los días de examen se ejecutaron todas las medidas sanitarias de prevención que dicta la Secretaria de Salud (Sesa), cuando las y los aspirantes ingresaron a las aulas se tomó temperatura y se aplicó gel, el número máximo de personas en los salones fue entre 15 y 20 y con la distancia debida. Previo a esto, se desinfectaron debidamente los espacios, para reducir al máximo un posible contagio.

En porcentaje de asistencia entre el número de aspirantes y los que se presentaron al examen es muy similar en los tres distritos de la entidad y quedaron de la siguiente manera: en el distrito 01 con cabecera en Apizaco, se registraron 1002 y se presentaron al examen 778, que presenta el 78 por ciento; para el distrito 02 con cabecera en Tlaxcala capital, se registraron 869 y se presentaron 698, que representa el 80.32 por ciento; finalmente, en el distrito 03 con cabecera en Zacatelco, se registraron 918 y asistieron 677, que representa el 73.74 por ciento. La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 establece tres aspirantes por cada cargo, en la entidad superamos con creces esa cantidad.

Al momento de escribir este artículo aún no inicia la calificación de los exámenes, sin embargo, quienes están en proceso de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE, deben tener la seguridad que de que se valora su participación y que la evaluación se hace de manera profesional e imparcial, sin filias ni fobias, conscientes de que las y los contratados serán la cara del Instituto Nacional Electoral en todo el proceso electoral y su actividad no es menor, tendrán que integrar las casillas con ciudadanos capacitados y entregar el paquete electoral a la sede del consejo respectivo, entre muchas otras que tienen que realizar.

En esta elección concurrente con la local están en juego no solamente los cargos por los que votara la ciudadanía sino también la salud de trabajadoras y trabajadores del Instituto que son el valor más importante en las organizaciones. Por eso, seguiremos implementando todas las medidas sanitarias para proteger a quienes asistirán a las entrevistas y posteriormente se contraten, se dotarán de todos los elementos necesarios para reducir al mínimo algún contagio y generar confianza a la ciudadanía que pronto visitarán. En eso radica la complejidad de la elección.