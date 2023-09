Espacio INE | Elecciones primarias en México

ANDRÉS CORONA HERNÁNDEZ*

Ante el espectáculo que vimos recientemente en donde Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Frente Amplio por México realizaron su consulta para definir sus candidatas a la Presidencia de la República, aunque con un nombre diferente, pero con el mismo efecto y resultado, es necesario preguntarse si la Ley Electoral ya está rebasada y por lo tanto, es obligación del legislador actualizarla para evitar, primero la violación a la misma, y segundo, estar en la misma dinámica que los tiempos exigen.

Lo que vimos con el recorrido de distintos precandidatas y precandidatos, que ese debe ser el nombre correcto y no coordinador o coordinadora, que sirvió para darle vuelta a la ley electoral, es un signo de que la legislación electoral y de partidos políticos está rebasada. Con la sucesión presidencial muy adelantada por parte del presidente en turno, se orilló no solo a estar al margen de la ley sino en franca violación. Con la ley actual, las precampañas inician en la tercera semana de noviembre del año anterior a la elección. ¿Qué ocurrió entonces? Que las prisas por tener candidatas o candidatos presidenciales ocasionaron que, primero Morena y luego el Frente Amplio, incurrieran en violaciones a la ley.

Veamos por qué la Ley electoral está rebasada. Primero, no existen las figuras de coordinador o encargado de tal cual proyecto, segundo, el dispendio de recursos que hizo cada aspirante estuvo fuera de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE); ¿de dónde salió todo el recurso para pagar espectaculares, bardas y todo tipo de publicidad? ¿Cinco millones de pesos alcanza para recorrer de Tijuana a Yucatán con una comitiva de por lo menos 20 personas? En ambos actores hubo gastos no reportados y no fiscalizados, que suponiendo sin conceder, puede ser causa de perdida de registro para el cargo que buscaron por exceder gastos o por no reportar el origen de los mismos.

¿Qué hizo la autoridad electoral? Para tratar de que no se siga cayendo en irregularidades, la autoridad electoral adelantó los tiempos de precampaña, pero más como una medida de reacción y no verse rebasada por los actores políticos, pero esta es una solución coyuntural, que no atiende el fondo del problema y tampoco corresponden al Instituto resolverlo.

¿Por qué no realizar primarias? América Latina no tiene mucho la cultura de elecciones primarias, como sí la tiene Estados Unidos. Es un proceso regulado por el Estado para definir cada partido a sus candidatos a los cargos federales. En Latinoamérica, Costa Rica tiene en su legislación desde 1996 incorporadas las elecciones primarias, después lo hizo Uruguay y Paraguay y recientemente Bolivia y Panamá.

Es una opción para evitar, primero, la violación a la ley electoral, y segundo, que los recursos que se gasten los partidos políticos o coaliciones sean sometidos a la fiscalización. Por supuesto que no es un asunto fácil, porque se tienen que modificar varias leyes, no solo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), sino todas las leyes que regulan la materia electoral, pero se evitaría la discrecionalidad de los partidos para rendir cuentas de los ingresos y gastos para esta actividad. También tendrá que definirse si son abiertas a la ciudadanía o cerradas a la militancia.

Lo más importante que se logrará con la regulación de las elecciones primarias, es la simulación de que se está en busca de un cargo de elección popular, pues a las cosas hay que llamarlas por su nombre. También asignar recursos públicos para esta elección o definirse en la misma ley, los mecanismos bajo los cuales las y los candidatos pueden recibir financiamiento privado. En fin, es solo una idea, una propuesta, para que lo retome la próxima legislatura y dejen de hacerse como el tío Lolo.





*Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala