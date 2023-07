Espacio INE | Elementos registrales para una jornada electoral confiable

EILEEN ZACAULA CÁRDENAS





Desde la concepción del Padrón Electoral se identificó la necesidad de garantizar que su construcción permitiera evaluar y supervisar cada una de las etapas diseñadas para ello. Vino luego la atinada estrategia de formar un equipo especializado que coadyuvara permanentemente en las tareas relacionadas con este insumo vital para la vida democrática del país.

Mismo caso por lo que toca a la Cartografía Electoral, cuya representación ha ido echando mano ampliamente de la tecnología y de diversos programas (reseccionamiento, integración seccional distritación, etc.) para mantener un nivel de actualización acorde a las necesidades de representación ciudadana.

En el mismo sentido, la expedición de la Credencial para Votar (CPV) es un proceso que se revisa, actualiza e incorpora, permanentemente, nuevos candados y opciones de seguridad para garantizar tanto la protección de los datos personales, como los términos y condiciones que marca la normatividad al respecto.

Hablamos de tres de las herramientas que le dan sentido a un estado democrático y a partir de las cuales puede materializarse tanto la representatividad como el reconocimiento del derecho al sufragio y, en nuestro país, también de la identidad.

Así, el Padrón Electoral se constituye no solo como un censo, sino como el punto de partida para crear condiciones de equidad tanto de participación como en la contienda; mientras que la Cartografía Electoral es la representación gráfica del mandato ciudadano dentro del territorio nacional y herramienta clave para actividades como la integración de casillas o la planeación de las campañas de los partidos políticos. Y, por su parte, sobra decir de la CPV que es el documento de identidad mejor constituido del Estado mexicano.

Y por si hubiera algo que agregar, estas herramientas tienen un enfoque transversal, sin distingo de género, religión, entidad de origen, etc. No actualizar estos productos, representaría no generar certeza en los procesos electorales y evitar hacer de éstos, auténticos ejercicios objetivos e imparciales; implicaría fomentar el caos, favorecer prácticas fraudulentas, incumplir el principio de “una persona, un voto”, entre otras consecuencias dañinas para la democracia mexicana.

La integración y producción de estos elementos, tanto en los años previos a una elección como durante los plazos de las campañas de actualización involucradas en un año electoral, han sido pasos sustanciales para dotar de confiabilidad a los procesos electorales. La confianza, como la cartografía electoral, el Padrón y sus subproductos (listado nominal y credencial para votar), se construye día con día, permanentemente, no a partir de la instalación de los consejos; simplemente porque para llegar a la jornada electoral, requerimos, en primer lugar, de los elementos básicos que nos permitan saber quién puede participar y en dónde; y quien, por alguna razón debidamente justificada a partir de procedimientos depurativos, no puede hacerlo.

En México, no sólo tenemos tales elementos básicos. Los tenemos a partir de numerosas medidas de seguridad, de modo que son prácticamente inalterables, característica que permea cada etapa del proceso electoral hasta llegar a los resultados que, en palabras del Consejero Uuc-kib Espadas “no hay manera de que ni la autoridad electoral, ni el Gobierno puedan alterar(los), pues tenemos un sistema electoral complejo que establece garantías institucionales”.





Vocal del Registro Federal de Electores Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala