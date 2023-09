Espacio INE | Entró en vigor la nueva distritación

EILEEN ZACAULA CÁRDENAS





Desde 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha venido emprendiendo una serie de acciones para la conformación de los 300 distritos electorales a partir del censo de población que realizara Inegi en 2020, tal como lo mandatan nuestras leyes. Foros, consultas, ubicación de nuevas sedes para juntas distritales y módulos de atención ciudadana, armonización de sistemas y un largo etcétera de modo que en estas demarcaciones territoriales se elija a una diputada o diputado federal o local -según la delimitación de que se hable-, por el principio de mayoría relativa.

Conformar una nueva distritación de manera periódica, es necesario ya que la población es dinámica y los distritos electorales se desactualizan con el pasar de los años, provocando que se pierda la equidad en la elección; así, en el ejercicio 2021-2023, pudimos observar que se mantuvo el equilibrio poblacional entre los distritos, quedando éstos, además bien comunicados, se tomó en cuenta la opinión de la población indígena y afromexicana, se fraccionó el menor número de municipios, y se consideraron factores socioeconómicos y accidentes geográficos.

De este modo, a partir del 1º de septiembre pasado todas las oficinas distritales del INE están ya operando conforme al resultado de ese trabajo llevado a cabo desde hace alrededor de dos años. Dentro de las particularidades para el estado de Tlaxcala es importante mencionar que, a nivel federal, se conservaron los 3 distritos electorales federales con algunas variaciones en la integración de municipios, básicamente entre los distritos 02 y 03 con cabecera en Tlaxcala y Zacatelco, respectivamente.

Por citar algunos ejemplos: los municipios de Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, San Pablo del Monte, Teolocholco y Papalotla, entre otros, que antes eran abarcados por el Distrito 02, ahora se incorporaron al Distrito 03. Por su parte, municipios como Calpulalpan, Españita, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Panotla y Santa Ana Nopalucan dejan de integrar el Distrito 03 Federal para conformar el nuevo Distrito 02.

A nivel local, también hubo cambios en la integración de los 15 distritos electorales que la ley marca para nuestra entidad, por lo que es necesario que las y los ciudadanos visiten los sitios oficiales del INE y del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para conocer a detalle las nuevas demarcaciones o bien, se acerquen a cualquiera de nuestras oficinas para que les proporcionemos la información directamente.

Conocer estas delimitaciones es de suma importancia de cara al Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 que está a punto de iniciar, porque ello permite a la ciudadanía identificar, en su momento, a las candidatas y candidatos para las diputaciones locales y federales que participarán para representarnos en los congresos federal y local durante el próximo trienio; permite, además, facilitar su reconocimiento y evaluar cuál nos resulta la mejor opción como electores y electoras.

Finalmente, cabe mencionar que no es necesario que la ciudadanía cambie su credencial para votar, debido a que ésta no incluye el dato de distrito electoral federal, sino solamente la sección electoral correspondiente al domicilio declarado al momento de haber hecho un trámite en alguno de los 10 módulos que operan en el estado. Únicamente hay que verificar que la INE esté vigente y actualizada para que no perdamos la oportunidad de identificarnos plenamente y, por supuesto, que no nos quedemos sin ejercer nuestro derecho al voto el próximo dos de junio de 2024.





Vocal del Registro Federal de Electores





Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala