Espacio INE | Este 6 de junio ¡el voto sale y vale!

Jesús Martínez Hernández *

Desde el mes de septiembre de 2020, el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con los diferentes Organismos Públicos Locales de las 32 entidades federativas, se encuentran organizando uno de los procesos electorales más complejos de la historia de nuestro país; el cual, alcanzará su momento más importante en la Jornada Electoral del próximo 6 de junio, cuando alrededor de 93 millones de ciudadanos podrán ejercer su voto para elegir cerca de 20 mil cargos en contienda; destacando que, en el caso de Tlaxcala, se elegirán, a nivel federal, diputaciones; y, a nivel local, gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad.

Además de la complejidad que representa, en este Proceso Electoral, el número de cargos a renovar, se debe considerar el contexto en el que se desarrolla; es decir, en medio de una contingencia sanitaria a nivel mundial sin precedentes; lo cual, representa un verdadero reto, tanto para las instituciones electorales, como para la propia ciudadanía.

De esta manera, en sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, celebrada el pasado 24 de febrero, se aprobó el Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, para la operación de las casillas únicas el día de la Jornada Electoral, Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021; dicho documento tiene por objetivo, servir de referencia para conocer las tareas y actividades a realizar por el Instituto Nacional Electoral en coordinación con los Organismos Públicos Locales, a fin de implementar las medidas de atención sanitaria que permitan minimizar el riesgo de contraer y propagar el virus de la Covid-19, y con ello favorecer el cuidado de la salud de todas las personas que estarán en la casilla única; destacándose las siguientes medidas:

Uso obligatorio de cubrebocas, de manera adecuada cubriendo nariz y boca, en todo momento; esta medida incluye a cualquier persona que asista a la casilla; de no atenderse, la persona no podrá permanecer en la casilla hasta que cumpla correctamente con dicha medida. Si alguna persona que acuda a la casilla no lleva cubrebocas, se les proporcionará uno.

Se proporcionará a las y los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla una careta protectora; las demás personas que permanezcan por tiempo prolongado en la casilla, deberán llevar y usar su propia careta.

Se deberá mantener la sana distancia, respetando la distancia de 1.5 metros de espacio entre personas.

En cada casilla se proporcionará gel antibacterial, de por lo menos un 70% de alcohol, para higienizar de manera constante las manos de los asistentes a la casilla; además, se proporcionarán toallas desinfectantes para el electorado; y, líquido desinfectante para los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla para utilizar en el mobiliario y materiales electorales.

Se evitará tocarse la cara (ojos, nariz y boca); y, cualquier tipo de contacto físico, esto incluye no saludar de mano, abrazar ni besar. Al toser o estornudar, cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; inmediatamente después, limpiar las manos con gel antibacterial.

No se ingerirán alimentos dentro de la casilla única.

Las personas que se encuentren dentro de los grupos vulnerables (adultos mayores, personas con oxígeno, embarazadas, con obesidad evidente, etc.) se les dará prioridad en la fila para pasar a votar a la casilla.

De manera adicional, para incrementar el nivel de protección a la salud, se incluyen las recomendaciones siguientes:

Usar careta protectora, con el objeto de disminuir el riesgo de contagio.

Cambiar el cubrebocas tan pronto esté húmedo. Al hacerlo deberá cuidar distancia de más de 1.5 metros de otras personas.

Llevar su propio bolígrafo o marcador para evitar compartir objetos. Cada elector/a podrá llevar su propio bolígrafo para marcar sus boletas (no usar marcadores de alto grosor ni plumones a base de aceite). Con esta medida se trata de reducir que los marcadores de boletas de la casilla sean compartidos por un gran número de personas. No obstante, en cada casilla se dotará de un número adicional de marcadores de boletas, los cuales deberán limpiarse periódicamente.

No acudir con menores de edad; de ser necesario por parte del electorado, estos también deberán portar cubrebocas.

Consultar los resultados a través de los difusores del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para reducir la afluencia de la ciudadanía interesada en conocer los resultados, en el sitio donde se instaló la casilla única.

A través de todas estas medidas se busca garantizar las condiciones de salud en las casillas, con la finalidad de que la ciudadanía acuda a votar sin riesgo alguno, porque este 6 de junio ¡el voto sale y vale!