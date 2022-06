Espacio INE | Iniciativa “Soy Digital”

OSCAR DEL CUETO MORALES*





El Instituto Nacional Electoral (INE) en alianza con Facebook México y a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, impulsa la iniciativa “Soy Digital”. Esta alianza tiene como objetivo contribuir a la construcción de una ciudadanía digital a fin de que las personas sean responsables de lo que publican, así como de verificar las fuentes de la información que difunden.





Los medios digitales plantean enormes retos, pero también grandes oportunidades para el desarrollo de las democracias si se sabe utilizarlas. Por tanto, se deben aprovechar las principales plataformas a nivel global para que sean la base del empoderamiento ciudadano, esto quiere decir, la apropiación de los espacios digitales para expresar sentimientos y emociones, generando acciones colaborativas para mejores condiciones de vida y cambio social.





El INE acerca este proyecto para que la población en general conozca uno de los medios de democratización de las que disponen ampliamente las personas como los son las redes sociales, en el que día con día el intercambio de información debe realizarse de manera responsable y reflexiva sobre las implicaciones de estos procesos de intercambio comunicativo.





La 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tlaxcala coopera de manera sintetizada este curso que estaremos coadyuvando con el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECyTE) No. 5, del municipio de Zacatelco, esperando una participación aproximada de 150 alumnos de la institución educativa, Mismos que estarán analizando y realizando los siguientes módulos:





MÓDULO 1. ¿QUÉ ES INTERNET Y CÓMO FUNCIONA? La idea del Internet es que cuando conectas computadoras a través de cables o satélites, puedes enviar información de una computadora a otra computadora. “¿Qué es Internet y cómo funciona? ¿Cómo puedes usar el Internet? Conexiones de redes sociales. La mensajería instantánea.





MÓDULO 2. TÚ EN EL MUNDO DIGITAL. En el mundo real: ¿Con quién compartirías tu forma de ser, sentir y pensar? Reflexiona en las siguientes preguntas: a) ¿Compartirías detalles de tu cuenta del banco en alguna red social, en donde no conoces a todas las personas que la usan? b) ¿Compartirías un video en el que estés mostrando información confidencial – sin saber quién puede verlo? c) ¿Crearías una cuenta en un sitio web del que nunca has escuchado e introducirías tu nombre y dirección? La identidad se refiere a quién eres y esto incluye tu personalidad, tus creencias, valores, apariencia física, habilidades, intereses y hobbies, dónde naciste, y dónde vives.





Una identidad digital se va construyendo a partir de la información que introduces, publicas o compartes mientras estás en Internet. Cada vez que estás en Internet y publicas algo o introduces cualquier tipo de información, dejas una huella digital. Te mencionamos algunos riesgos de compartir información personal: • Robo de dinero • Robo de identidad • Ciberbullying: Personas que publican en redes sociales sólo para causar problemas o hacernos sentir mal, hacer comentarios para dañar. • Extraños y depredadores: Tienes que ser cuidadoso con los desconocidos en Internet. Esto significa que no puedes estar seguro de sus verdaderas intenciones.





MÓDULO 3. SÉ UN PENSADOR CRÍTICO Y FAKE NEWS. El pensamiento crítico implica evaluar o valorar cada parte de la información y hacer un juicio informado de ello. En línea, esto significa detenerse y pensar antes de postear, compartir o usar esa información para tomar decisiones que afectan tu vida. Es tomar el tiempo para analizar y reflexionar sobre lo que estás viendo. En Internet se encuentra mucha información y a veces es difícil decidir ¿Qué es real? ¿Qué es confiable? ¿Qué es verdad?





Por lo que, es importante ser un alfabetizado mediático. Un alfabetizado mediático puede “leer” todos los tipos de medios de comunicación (incluyendo medios de difusión como televisión o radio, medios impresos como los periódicos, y la información en Internet). Un alfabetizado mediático no solamente accede a este tipo de medios antes mencionados. Puede entender la información, analizarla, y pensar acerca de ello críticamente – y también puede crear la información él mismo. Pero la información digital puede ser fácilmente manipulada para cambiar su significado.





Entonces, necesitamos aprender cómo detectar información falsa y cómo entender la diferencia entre un hecho y la opinión de alguien. Para ello, es muy importante distinguir entre un hecho, una opinión y una información falsa.





Por todo lo anterior, estamos convencidos que estaremos apoyando a toda la población estudiantil objetivo del CECyTE 05, con la finalidad de que se obtenga mayor experiencia en la navegación de las redes sociales que realicen dichos jóvenes.









*Vocal Ejecutivo de la

03 Junta Distrital Ejecutiva

Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala













Una identidad digital se va construyendo a partir de la información que introduces, publicas o compartes mientras estás en Internet.

















