Espacio INE | La importancia de los derechos y valores

El verdadero problema está en el corazón de los hombres

El 24 de octubre de 1975 fue día libre para las mujeres en el país de Islandia, en el que hubo un paro nacional para reivindicar la igualdad, lucha declarada un símbolo feminista. En el movimiento participaron más 25000 mujeres rechazando la desigualdad; entonces, Islandia fue reconocido como el primero con igualdad de género. 1975 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como “Año Internacional de la Mujer”.

El próximo 9 de marzo del año en curso, fecha a la que se ha denominado #UnDíaSinNosotras y/o #ElNueveNingunaSeMueve, algo similar pasará en nuestro país, pues las mujeres expresarán de forma contundente, de norte a sur y de este a oeste, su rechazo a la violencia de género, llamado de atención que tendrá eco no solo en nuestro país sino a nivel internacional. No salir a la calle y quedarse en sus hogares, será una forma de manifestar el rechazo femenino a las acciones violentas en su contra.

Hoy en día, las mujeres mexicanas tienen la libertad de elegir si se suman o no al paro nacional, por lo que tendrán la libre determinación de ausentarse de sus labores en las instituciones públicas o privadas, como es el caso de las trabajadoras del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes, si así lo desean, no se presentarán a sus centros de trabajo sin que medie represión alguna o descuesto de su salario, como lo expresó el Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del Instituto.

Los casos de la violencia contra las mujeres son cada día más alarmantes, las cifras de feminicidios se incrementan en toda la República Mexicana, este mal social no tiene límite a pesar de las acciones del gobierno; la delincuencia crece sin cesar a pesar de las movilizaciones sociales que han existido en los diferentes estados.

¡Alerta!, la sociedad mexicana sufre el peor de los casos: los feminicidios y otras acciones delictivas. Es el momento de que como mexicanos reflexionemos de forma positiva para combatir este cáncer que afecta a todos, no solo a las mujeres sino también a los hombres y a la familia, célula básica de la sociedad. No es posible que México, que goza de fama internacional como un país democrático, en el que organiza sus elecciones con transparencia y legalidad, hoy en día se conozca como un país letal para las mujeres. El Estado Mexicano no garantiza los derechos humanos.

Las mujeres mexicanas tienen razón en tomar estas acciones de protesta, de expresarse y de impugnar la discriminación hacia su género, sin duda los feminicidios van en aumento y este mal ha permeado desde el seno más íntimo de un país: el hogar.

Dejémonos de discursos, las instancias privadas o públicas deben coordinarse para erradicar este problema que afecta a la sociedad mexicana. El INE, a través de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), imparte pláticas a la niñez, a la juventud y a los adultos sobre los derechos y valores democráticos.

El INE y las instituciones educativas deben implementar conjuntamente mecanismos de información y orientación para la prevención de acciones delictivitas contra las mujeres. Es en vano invertir capital para la seguridad pública, cuando en los hogares se han perdido los principios, los derechos y valores, entre otros posibles motivos, por la ausencia de los padres de familia quienes al procurar sustento al hogar descuidan la seguridad, educación y crecimiento de los menores, quienes podrían ser encaminados a cometer infracciones que afectan a la sociedad.

En esta tesitura, en el Instituto es sumamente importante la capacitación constante para la creación de ambientes igualitarios y libres de violencia, trayendo como consecuencia fortalezas encaminadas a una cultura democrática en nuestro México querido.

Como antecedente, el otrora Instituto Federal Electoral (IFE) y hoy en día INE, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, implementó el programa de Jornadas Cívicas, con el propósito de contribuir a la educación ciudadana a partir de la formación en los valores de la cultura democrática.

