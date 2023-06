Espacio INE | La lección de la elección del Estado de México

ANDRÉS CORONA HERNÁNDEZ*





Pasada la euforia de las elecciones de Coahuila y el Estado de México, corresponde analizar qué retos se tienen desde la autoridad administrativa para el proceso electoral venidero de 2023-2024, que por el número de cargos a elegir y ser elección concurrente con las locales, se dice que es la más grande y complicada, agréguese a eso la violación sistemática de la ley de algunos actores políticos que no les gusta que les digan qué pueden y qué no pueden hacer, como si no existieran reglas de competencia.

Regresando al análisis de actos que, en elecciones anteriores, por lo menos en la mayoría de los distritos del Estado de México, no habían ocurrido, para la elección local donde se eligió gobernador, ahora pasaron. Como lo dispone el artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), para las elecciones federales y locales el INE tendrá siguientes atribuciones: a) la capacitación electoral, b) el padrón y la lista de electores, c) la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas, entre otras.

El tema de la capacitación fue bastante complicado por tres razones:

Primera, pocas personas atendieron la convocatoria para ser Capacitadores y Supervisores Electorales, incluso en algunos distritos se lanzaron tres y hasta cuatro convocatorias, porque se agotó la lista de reserva o de plano no se completó el número requerido de estas figuras.

Segunda, demasiadas renuncias de la ciudadanía que resultó sorteada para ser funcionarios de mesa directiva de casilla, como negativas a salir de viaje el día de la elección y/o estar al cuidado de un enfermo, entre otras de las excusas para no participar.

Tercera, la información falsa que circuló antes de la jornada electoral de que, una candidata aventajaba por más de veinte puntos porcentuales a la otra, causó desánimo entre el electorado, al inferir que no tenía caso participar, porque la elección ya estaba decidida y no quisieron ser funcionarios de casilla.

La ubicación de casillas también presentó problemas debido al aumento del número de electores en cada sección electoral, lo que obligó a buscar espacios más amplios ante el incremento del número de casilla y pese a ser una elección hubo complicaciones. Una buena noticia es, que con la urna electrónica disminuyeron las filas de votantes, tuvo buena aceptación incluso entre las personas mayores y ahorró tiempo en el cierre de la casilla, además de que los resultados se obtuvieron de manera muy rápida y con toda la certeza. Esperemos que sean muchas urnas las que se utilicen en la próxima jornada electoral.

Finalmente, las casillas especiales, que son tema de interés para los electores en tránsito o que no están en su sección electoral, sin embargo, por desconocimiento o incluso por estrategia de los partidos políticos, mandan a votar a todas las personas con y sin credencial para votar, cuando la ley es muy clara y las dos condiciones para poder ejercer el sufragio son: contar con credencial para votar con fotografía y estar inscrito en la lista nominal de electores, si una de ellas no se cumple, no podrá sufragar.

La parte didáctica para las casillas especiales es que, se debe informar con un letrero cuántas boletas hay, la ciudadanía piensa que hay un número ilimitado de boletas y se molestan cuando llegan y les dicen los funcionarios que ya se acabaron. Para la jornada electoral del próximo 2 de junio de 2024, el Consejo General del Instituto aprobó que las casillas especiales tendrán mil boletas. Si se terminan a las 12:00 horas, se cierra la casilla. No habrá más, no es como en las panaderías que, se acabó el pan y se espera la siguiente horneada.

Las entidades federativas cambian, pero los problemas electorales son comunes en todas ellas. Lo mejor es prepararse con las situaciones que se presentaron en el vecino Estado de México y enfrentar de la mejor manera la elección más difícil para el INE. Tlaxcala tiene un ingrediente más que no tienen las otras entidades y que hace más complicado organizar elecciones: las presidencias de comunidad y los listados diferenciados que son un caso aparte.





*Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva INE en Tlaxcala