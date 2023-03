Espacio INE | La narrativa que viene

ANDRÉS CORONA HERNÁNDEZ

“La capacidad de resistencia de una fortaleza depende de la calidad de sus cimientos”: Karl Popper

Para nadie es una sorpresa las descalificaciones por parte del partido en el poder y de la Presidencia de la República hacia el movimiento ciudadano sobre la concentración en el zócalo de la Ciudad de México y en muchas ciudades del país, así como algunas en el extranjero, para defender la democracia, el sistema electoral y los organismos encargados de la organización y vigilancia jurídica como son el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El desenlace de este capítulo está exclusivamente en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus once ministras y ministros.

Quienes ya leyeron el Plan B sin filias ni fobias podrán constatar que el sistema electoral sufre modificaciones que en nada abonan a la certeza y legalidad de los procesos electorales en particular y de la democracia en general, contrario a quienes la defienden ya sea por interés partidista o desconocimiento, aunque la gran mayoría es por lo segundo; según para ahorrar recursos que van a dar a programas sociales. Lo grave de esta situación es que tenemos una sociedad totalmente polarizada con una visión en blanco y negro, de chairos y fifís, conservadores y liberales, cuando la sociedad mexicana es un mosaico cultural y político que tiene matices, y que en el actual sexenio quieren borrarse, bajo el argumento de que estás conmigo o contra mí.

Las descalificaciones presidenciales a quienes asistimos a la concentración del domingo 26 de febrero en las plazas públicas buscan estigmatizarnos como corruptos o de plano narcos. Si fuera un estadista, buscaría la causa de tal manifestación, que buena parte de la sociedad mexicana no está de acuerdo con su reforma electoral para destazar al INE. La percepción que se tiene en el gobierno y su partido es que, cualquier acto que provenga de grupos que no simpatizan o apoyan las decisiones del presidente, inmediatamente son atacados, denostados y descalificados, y de manera automática se dice que buscan desestabilizar su gobierno, como si toda la vida girara en torno a la figura presidencial. A pesar de que cada vez convence menos con su mismo discurso, de que todos son corruptos, defienden intereses creados o no quieren perder privilegios, esa ha sido la tónica discursiva desde 2018, pero ahora más furibunda.

La libre manifestación es un derecho consagrado en la Constitución y los ciudadanos debemos ejercerlo sin temor a aparecer en una mañanera o ser llamados conservadores, ese tiempo ya pasó; el de conservadores contra liberales quedó en el siglo XVIII, aunque parezca que se quiere regresar a esa época.

La aprobación como constitucional o no del llamado Plan B, aún es incierta, todo depende de la fortaleza de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resistir las presiones, pero cualquiera que sea el resultado, la narrativa presidencial ya está preparada. Si se declara constitucional y gana la elección de 2024, dirá que su propuesta fue correcta y el resultado fue el que el pueblo decidió. Si se declara inconstitucional y gana, dirá que ganó a pesar del INE; pero, si pierde, dirá que INE hizo fraude y no reconoce el resultado. Ni más ni menos, esa será la narrativa que viene.

*Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala