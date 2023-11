Espacio INE | La paradoja del voto joven

ANDRÉS CORONA HERNÁNDEZ





Hay 26 millones de electores en el rango de edad entre 18 y 29 años, sin embargo, las estadísticas electorales que publica la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral muestran que es el sector de la población que menos participa en las elecciones. Las causas son múltiples, pero de botepronto son tres las que mantienen el bajo interés de participar en la vida pública en general y en las elecciones en particular.

La primera, es que los partidos políticos tienen en el abandono a este importante sector de la población, ninguno de ellos tiene programas específicos para incluirlos no solo como quienes colocan propaganda, o acomodan sillas en los eventos públicos, sino en hacerlos partícipes en la toma de decisiones trascendentes para el partido; el sector juvenil es más un membrete que un peso específico dentro de la estructura de los partidos políticos, por eso el desinterés de los jóvenes en participar en las elecciones; al no tener incentivos reales para que sean tomados en cuenta para su ascenso o postulación a cargos de elección popular a pesar de que recientemente se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se redujo la edad para ser representante popular. Ojalá esta medida impulse la participación de la juventud en la política y en las elecciones.

La segunda, es consustancial a la primera y es que, los partidos políticos no han encontrado el discurso con el que llamen la atención de las y los jóvenes. Está dirigido a personas de otras edades, incluso que vivieron otra realidad político electoral. Por eso, a este sector de la población no le entusiasma y menos le interesa que les hablen de la época del neoliberalismo o de fraudes electorales que tanto maneja este gobierno, para ellos es algo desconocido; vaya ni quienes son beneficiarios de los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y becas Benito Juárez, tienen interés en ir a votar. Salvo que es población cautiva que está en un padrón y hay hasta pase de lista para que se aseguren de que asisten a las urnas.

La tercera y más importante, es que los partidos no tienen nada que ofrecer a este sector de la población, no todo puede ni debe ser programas sociales, se requiere también educación de calidad, opciones deportivas, espacios recreativos, etc. Parece que no tienen interés o no saben cómo captar el interés genuino de la juventud que representa la nada despreciable cantidad de 26 millones de votos y que pueden definir una elección. A las y los jóvenes, ya no les llama la atención la propaganda política en bardas, espectaculares, pendones, volantes y toda aquella publicidad impresa que en otro segmento poblacional de más de 40 años es posible que todavía genere interés, pero no para la juventud. Por más que se esfuerzan en utilizar redes sociales, como Facebook que tampoco es la novedad y Twitter que es más de mensajes cortos. Los partidos políticos y candidatos tienen el reto de llevar a las urnas a este sector poblacional.

¿En dónde está la paradoja del voto joven? Que a pesar de que representan el veintiséis por ciento de la lista nominal, la participación real en la última elección fue del cuatro por ciento. Lo dramático es que el sector de la población que define las elecciones y acuden más a las urnas son quienes están en el rango de 60 años y más, apenas 18 millones de electores, que paradójicamente se interesan más en la política y en las elecciones. La poca participación de la juventud se llena con la alta participación del segmento de 60 años y más, aunque también son los más beneficiados de los programas sociales. Es la otra cara de la moneda de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y becas Benito Juárez.

Otra paradoja más es, que el sector poblacional que menos participa en las elecciones se verá afectado o beneficiado por la participación del segmento que participa más en las elecciones, pero que muy poco será perjudicado o beneficiado con su elección. Algo similar a lo que le pasó en el Reino Unido cuando se votó la salida de la Unión Europea, quienes decidieron la salida fue el segmento de quienes tienen 50 años y más y los efectos de esta decisión la padecerán quienes ahora tienen entre 18 y 29 años y por mucho tiempo más.

*Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala