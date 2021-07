Espacio INE | Lista la Lista

Eileen Teresita Zacauka Cárdenas*

El pasado 7 de julio cerró el plazo para solicitar cualquier tipo de trámite ante los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) y estar en posibilidad de participar en la Consulta Popular que se llevará a cabo el próximo 1º de agosto de 2021.

No obstante, a diferencia de los plazos establecidos para la celebración de la Jornada Electoral del 6 de junio, en esta ocasión los MAC no han cerrado sus puertas ni acotado el tipo de trámites que ofrecen.

Así es, la única diferencia radica en que aquellas ciudadanas y ciudadanos que han estado acudiendo a los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) a partir del 8 de julio, y que han realizado su trámite con normalidad, han sido notificadas sobre el hecho de que no podrán participar en este inédito ejercicio democrático.

Dato importante es que del total de las 976,357 personas ciudadanas que se encuentran en la Lista Nominal para el estado de Tlaxcala y que podrán manifestar su opinión, 462,269 son hombres, esto es el 47.34%; mientras que 514,088 son mujeres, lo que representa el 52.65%. De igual forma, es de destacar que poco más de 37 mil jóvenes entre 18 y 19 años de edad, podrán participar en este ejercicio.

Después de esta numeralia, es importante señalar que los listados nominales arriban a Tlaxcala este 20 de julio y, en esta misma fecha, se distribuirán a los tres vocales ejecutivos de la entidad para que éstos, a su vez, los hagan llegar a las denominadas "Mesas Receptoras para la Consulta Popular" , según corresponda.

Esta entrega se hace ante la presencia de las y los representantes de los partidos políticos con acreditación ante la Comisión Local de Vigilancia, que ya en otras ocasiones se ha descrito como el órgano encargado de dar seguimiento a las actividades del Registro Federal de Electores con miras a una adecuada conformación de la Lista Nominal, insumo indispensable para la celebración de los ejercicios democráticos en nuestro país.

Lista la Lista, comienza pues la cuenta regresiva para esta jornada histórica, que debe serlo no únicamente por ser la primera vez que se lleva a cabo en México, sino por un amplio nivel de participación que ojalá ocurra, por dos razones: la primera es el enorme esfuerzo del INE para organizar una consulta de esta naturaleza sin haber concluido aún el Proceso Electoral 2020-2021, mismo que no puede ni debe desdeñarse; mientras que la segunda, es porque se hace necesario entender que la Democracia no se construye ni se consolida cada 3 o 6 años en la jornada electoral, se trata de un ejercicio diario y de cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanas y ciudadanos, acudiendo a manifestar libre y pacíficamente nuestra opinión.